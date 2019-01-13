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الرئيسية | فن وثقافة | كسر في الأنف يرسل بلخياط إلى مشفى بالبيضاء

كسر في الأنف يرسل بلخياط إلى مشفى بالبيضاء

كسر في الأنف يرسل بلخياط إلى مشفى بالبيضاء
هسبريس من الرباط
الأحد 13 يناير 2019 - 18:30

نقل الفنان المعتزل عبد الهادي بلخياط، اليوم الأحد، إلى أحد مستشفيات البيضاء على إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها أمس السبت، خلال حلوله ضيفا على أعضاء جماعة "الدعوة والتبليغ" في تنغير.

وكشفت نجلة الفنان مريم بلخياط، في اتصال هاتفي بهسبريس، أن والدها "أصيب بكسر على مستوى أنفه، بعدما فقد توازنه أثناء الوضوء في منطقة تنغير، وتم نقله من المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالراشيدية إلى الدار البيضاء لتتبع العلاج بعد استقرار حالته الصحية".

وتعرض عبد الهادي بلخياط، الفنان الغنائي السابق، إلى وعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى الإقليمي لتنغير، وتم نقله إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالراشيدية، بعدما شك الأطباء في إصابته بنزيف داخلي، وهو ما نفاه مدير مستشفى الراشيدية.

يذكر أن الفنان عبد الهادي زوقاري الإدريسي، الملقب فنيا بـ"بلخياط"، كان قد اعتزل الغناء وتفرغ إلى الإنشاد الديني والابتهالات، خلال آخر مشاركة له بمهرجان "موازين .. إيقاعات العالم"، قبل أن يشارك في احتفالات عيد العرش الأخير بأغنية وطنية حملت عنوان "المغرب بلادي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - british الأحد 13 يناير 2019 - 18:45
شخص محبوب لدى المغاربة و العرب
فنان بمعنى الكلمة في زمن اصبحنا لا نميز ما بين الفنانين والفنانات
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46
2 - paysagiste de bouznika الأحد 13 يناير 2019 - 18:52
بالشفاء العاجل اخي ولجميع مرضى المسلمين.
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17
3 - ريفية الأحد 13 يناير 2019 - 19:02
لابأس طهور ان شاء الله بالشفاء العاجل يارب
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17
4 - د.المرواني الأحد 13 يناير 2019 - 19:03
اسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. نعم الرجل فطنة ووفاء وتواضع
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19
5 - midelti الأحد 13 يناير 2019 - 19:07
اودي راه السيد اصيب بردود وكسر في انفه وليس بوعكة صحية. اشداه لدك الجماعة ديال الوعض والإرشاد.هد الجماعة واش عندها ترخيص من عند السلطات او وزارة الاوقاف ؤلا غديين ادرو lavage de cerveau لعباد الله.
ازول
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-21
6 - حليمة من اارباط الأحد 13 يناير 2019 - 19:25
الله يشافيك ويعافيك يا فنان المغرب المحبوب طهور ان شاء الله .الله يطول لينا في عمرك
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5
7 - م المصطفى الأحد 13 يناير 2019 - 19:29
نتمنى لعبد الهادي بلخياط الشفاء العاجل بإذن الله.
في الحقيقة ترك فراغا كبيرا منذ اعتزاله للغناء، واصبحنا نفاجأ باصوات لا ندري هل هي اغاني العصر ونحن جيل فاتنا الركب، أم أن الأغنية المغربية بدأت تفقد قيمتها الفنية مع البعض الجديد الذي يردد في حواراته كلمة : أكيد، أكيد ...وبعض العبارات الخليجية.
ونحن الذين تمتعنا بالأغاني ذات الحمولة الجيدة : كلمات ولحنا وغناء وموسيقى منسجمة مع الأداء المتميز لمغنيين أمثال عبد الهادي بلخياط والدكالي ومحمود الإدرسي والحياني رحمه الله ونعيمة سميح ولطيفة رافت والسيدة الإدرسي ذات الحنجرة الدافئة ( لم أستحضر اسمها للأسف الشديد ( واللائحة طويلة ، واعتذر عن عدم ذكر اسماء هذا الجيل الذي غاب بالمرة عن القانتين المغربيتين لأسباب نجهلها للأسف الشديد.
فخطابي من شمال فرنسا للقانتين الأولى و2M : فمرحبا بالأصوات الصاعدة لكن عليها أن تنعش سهرات يوم السبت بالمغنيين والرواد وما بين الجيلين.
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1
8 - larbi larbi الأحد 13 يناير 2019 - 19:32
متمنياتي لك بالشفاء العاجل وتلك إرادة الله فلا راد لقضائه الله اشفيك اخي الكريم
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