كسر في الأنف يرسل بلخياط إلى مشفى بالبيضاء

هسبريس من الرباط

نقل الفنان المعتزل عبد الهادي بلخياط، اليوم الأحد، إلى أحد مستشفيات البيضاء على إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها أمس السبت، خلال حلوله ضيفا على أعضاء جماعة "الدعوة والتبليغ" في تنغير.

وكشفت نجلة الفنان مريم بلخياط، في اتصال هاتفي بهسبريس، أن والدها "أصيب بكسر على مستوى أنفه، بعدما فقد توازنه أثناء الوضوء في منطقة تنغير، وتم نقله من المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالراشيدية إلى الدار البيضاء لتتبع العلاج بعد استقرار حالته الصحية".

وتعرض عبد الهادي بلخياط، الفنان الغنائي السابق، إلى وعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى الإقليمي لتنغير، وتم نقله إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالراشيدية، بعدما شك الأطباء في إصابته بنزيف داخلي، وهو ما نفاه مدير مستشفى الراشيدية.

يذكر أن الفنان عبد الهادي زوقاري الإدريسي، الملقب فنيا بـ"بلخياط"، كان قد اعتزل الغناء وتفرغ إلى الإنشاد الديني والابتهالات، خلال آخر مشاركة له بمهرجان "موازين .. إيقاعات العالم"، قبل أن يشارك في احتفالات عيد العرش الأخير بأغنية وطنية حملت عنوان "المغرب بلادي".