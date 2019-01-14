العتيبة يتسلم بمراكش دكتوراه من جامعة هندية‎

هسبريس من الرباط

تحتضن مدينة مراكش حفل تسلم الشاعر والمفكر الدكتور مانع سعيد العـتيبة (المستشار الخاص لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة) الدكتوراه الفخرية من "جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية"، التي توجد في ولاية كيرالا الهندية.

وستمنح الجائزة للعتيبة، وفق ما أورته "جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية"، "تكريما لإنجازاته الملحوظة في الشعر العربي، وتقديرا لشخصيته كأب روحي للقصيدة الإماراتية، وعرفانا بموهبته المتميزة وجهوده البارزة في إثراء المجال الأدبي بإنتاجاته القيمة، وتقديرا لمكانته المميزة لدى المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة".

جدير بالذكر أن الدكتور مانع سعيد العتيبة، إلى جانب مهماته السياسية والاقتصادية المتعددة، عُرف في الأوساط الأدبية كواحد من فرسان الشعر العربي المبرزين، حيث نظم الشعر في طفولته وبداية شبابه، وتمكن رغم مشاغله الكثيرة من إثراء المكتبة الشعرية العربية بحوالي خمسين مجموعة شعرية، وله رواية بعنوان "كريمة".

وقد تأثر شعره بتوجهه الاقتصادي، فكانت له عدة قصائد بترولية جمعها في ديوان سماه "قصائد بترولية". وهو حاصل من جامعة القاهرة على درجة الدكتوراه عن أطروحته "البترول واقتصاديات الإمارات العربية المتحدة". كما حصل على دكتوراه في الأدب العربي من جامعة محمد بن عبد الله في فاس عن أطروحة بعنوان "خطاب العروبة في الشعر العربي". ومُنح العديد من شهادات الدكتوراه الفخرية من عدة جامعات عالمية، تقديراً لعطاءاته الأدبية والفكرية والاقتصادية.

يشار إلى أن "جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية" عبارة عن مجموعة من الكليات والمعاهد والمدارس ومن المشاريع الخيرية المتعددة والخدمات الإنسانية المتنوعة، وتتمتع الجامعة بشعبية كبيرة لدى المجتمع الهندي، وبخاصة الإسلامي منه، ويستفيد من الجامعة أكثر من عشرة ملايين شاب في أنحاء جمهورية الهند.