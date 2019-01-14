"مارتشيكا" تبدع "رماس" أمام مغاربة فرانكفورت

هسبريس من الرباط

تستمر جولة "فرقة مارتشيكا" للمسرح والسينما بعرضها "رماس"، من تأليف أحمد زاهد وإخراج محمد كمال مخلوفي "بوزيان"، بحط الرحال في فرانكفورت بألمانيا، في إطار الدعم المتحصل عليه من الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة في الخارج وشؤون الهجرة.

وبعد نجاح مسرحيتها في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، احتفلت "فرقة مارتشيكا" برأس السنة الأمازيغية في ألمانيا، متيحة لأبناء الجالية المغربية التعرف على إبداعها الركحي الناطق بأمازيغية منطقة الريف.

وقال عبد الواحد الزوكي، أحد أعمدة الفرقة وعرضها "رماس"، إن اللقاء مع عشاق أب الفنون في فرانكفورت، بتنسيق مع "جمعية أمانة" المستقرة في هذه المدينة الألمانية، كان مناسبة لإغناء العرض أكثر بعد الانفتاح على شريحة جديدة من مشاهديه.

أما "بوزيان"، فقال في تصريح لهسبريس إنه لا يملك إلا أن يشكر كل من ساهم في تألق اللعب المسرحي لـ"مارتشيكا" في فرانكفورت، مشيدا بالأجواء المغربية التي عمّت قاعة العرض، مثمّنا ما تمت ملامسته من تشبث بالهوية الأمازيغية في هذا الحيز الألماني الذي يعرف تواجدا مكثفا لأبناء الجالية.

جدير بالذكر أن جولة "مارتشيكا للمسرح والسينما" مستمرة في أوروبا، وستكون محطتها المقبلة هولنديّة، تحديدا مدينة لاهاي، ومنها العودة إلى دوسلدورف لمعاودة لقاء مغاربة ألمانيا مع مسرحية "رماس".