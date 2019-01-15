"الاتجاه الإيجابي" .. توابل هوليوود تبهر المتفرج رغم استنساخ الفكرة

هسبريس – عبد الواحد استيتو

بتصدّره قائمة "البوكس أوفيس" هذا الأسبوع، بمداخيل راوحت 19.8 ملايين دولار، بعد أيام قليلة فقط من إطلاقه، يثبت فيلم "The upside" قاعدة قد تبدو سيّئة بالنسبة لكثير من الجمهور والنقاد، وهي أن لأفلام هوليود سحرها الخاصّ ولو أنتجت فكرة مكرّرة.

الفيلم هو استنساخ للفيلم الفرنسي "The intouchables"، الذي أنتج سنة 2012، وهو دراما كوميدية مقتبسة عن قصة حقيقية أداها بشكل مبهر كلّ من الممثلين "عمر سي" و"فرنسوا كلوزيت".

شاهد النسخة الفرنسية، إذن، الملايين حول العالم واستمتعوا بها، وحققت مداخيل نهائية بقيمة 444 مليون دولار، وحازت تقييما بلغ 8.5 على الموقع العالمي المتخصص Imdb، وبدا أن الحكاية انتهت ها هنا.

لكن هوليود، مثلما فعلت مع فيلم "Funny games" الألماني وأفلام أخرى كثيرة جدا، كان لها رأي آخر وقررت إنتاج وطرح الفيلم بنسخته الأمريكية تحت عنوان "The upside" يوم 11 يناير 2019.

المشكلة أن خلطة النجاح في هوليود تكون جاهزة في الغالب، ولا يكون أمام المنتج سوى اختيار قطع الغيار الأنسب لفيلمه كي يضمن أن شبابيك التذاكر ستحتفي به، ولا يهمّ أن تكون الفكرة مكرّرة أو مستنسخة، ما دام لديك ممثلون كـ"كيفن هارت"، "نيكول كيدمان" و"بريان كرانستون"، ومخرج كـ"نيل بيرغر"؛ فأمام هؤلاء تتراجع الفكرة قليلاً إلى الوراء تاركة للأداء وللإخراج أن يتصدّرا المشهد، وقد فعلا.

يحكي الفيلم، باختصار غير مخلّ، في نسخته الأولى، قصة إدريس، الشاب الفرنسي ذي الأصول الإفريقية، (الذي يلعب دوره "عمر سي")، والذي يقتحم عالم فيليب، الثرّي المشلول كليا (يلعب دوره فرنسوا كلوزيت)، ويحوّل حياته من النقيض إلى النقيض، مظهرا له "جانبها المشرق".

إدريس عاطل يبحث عن العمل ويتقدم للفرصة التي قدمها فيليب، الباحث عمّن يرعاه في كثيرٍ من أموره، لكن بكثير من العفوية والجرأة التي تميّز شابّا منطلقاً لا يكترث كثيرا – ظاهريا على الأقل – للإعاقة التي يعانيها فيليب، ويتعامل معها بكثير من اللامبالاة ودون مراعاة لمشاعر صاحبها.

هذه النقطة بالذات، في نظر فيليب، هي التي ستجعله يشغّله، ليمضي بنا الفيلم في علاقة ثنائية فريدة من نوعها، بين شابّ منطلق (نكتشف لاحقاً أنه يمتلأ مشاعرَ نبيلة)، وثريّ مشلول امتلأ حدّ التخمة بالتعاطف المبتذل والتظاهر الذي يطبع تعامل الناس عموما مع كلّ من هم في حالته.

وبين النسختين الفرنسية والأمريكية، جاءت الآراء تتأرجح بين من فضّل النسخة الأولى باعتبارها الأصل، وبين من اعتبر أن إعادة إنتاج الفكرة لا يضير في شيء.."ويمكن مشاهدة النسخة الأولى ثم الثانية بنفس المتعة"، على رأي البعض.

يقول الناقد "جيمس بيراردينيللي"، في تعليقه على الفيلمين، على موقع "روتن طوماطوز": "واضحٌ أن العوامل التي أدت إلى نجاح "The intouchables" هي نفسُها التي كانت سببا في نجاح "The upside"، لكن الفرق بينهما هو الفرق بين الصوت والصدى، يستحيل أن يكونا بنفس القوة ونفس الثّقل".

من جانبه، كتب الناقد "مارك فيني" على "بوسطون غلوب": "يبدو الانسجام واضحا جدا بين كل من كرانستون وهارت..إن كيمياءهما تعمل بشكل جيّد طيلة الفيلم، بما يسمح بالتغطية على أوجه القصور فيه، والاستفاضة غير المبرّرة غير ما مرة".

الناقد "ريكس ريد" كان أكثر قسوة في تعليقه على الفيلم إذ قال في جملة واحدة: "الفيلم استغرق ساعتين و5 دقائق، ما يعني أنه أطول بساعتين عمّا يفترض له!".

عموما، يبدو أن النسخة الهوليودية من الفيلم أحيت النسخة الفرنسية أيضا، بدليل أن البحث عن كلمة "The upside" في محركات البحث ومواقع التواصل أصبح يعطي نتيجة مرفوقة دائما بالنسخة القديمة، ولكلّ وجهة هو مولّيها.