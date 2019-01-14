"ديوان" المغربي يحرز جائزة مسرحية في القاهرة

كاميليا كريم من القاهرة

توجت الهيئة العربية للمسرح المؤلف المغربي الشاب هشام ديوان بجائزة التأليف المسرحي الموجه إلى الأطفال عن نصه "إبر ليست للتطريز"؛ وذلك ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان المسرح العربي المنعقد بالقاهرة.

وفاز الكاتب المسرحي ديوان بالرتبة الثانية في المسابقة، بعد المؤلف الجزائري يوسف بعلوج، عن نصه "قمقم مارد الكتب". وجاءت الجائزة الثالثة مناصفة بين المؤلف المصري محمد كسبر، عن نصه "مندور والقلم المسحور"، والجزائرية كنزة مباركي، عن نصها "مدينة النانو".

ونوهت المؤلفة فاطمة المعدول، عضو لجنة التحكيم، بالنص المغربي المتوج بالجائزة، معتبرة إياه "تجاوز كل العراقيل، ما جعل منه نصا مسرحيا متكاملا لا يمارس سلطة الوعظ والإرشاد، ويلامس قضايا الموروث الثقافي"، وأضافت: "المشكل الذي صادفناه في المشاريع المقدمة اتسامها بالوعظ بفظاعة، وتراوح اللغة بين السهلة جدا أو الصعبة، بالإضافة إلى غياب الكتابة الدرامية".

من جهتها، قالت الأكاديمية المغربية وعضو اللجنة زهرة ابراهيم: "النصوص المقدمة للجائزة سافرت بنا إلى الموروث الثقافي العربي، في بعده الخرافي العجائبي، لكن اختلفت في كيفية ارتشاف المبدع لهذا الموروث وإضافة أشياء جديدة عليه، لتقديم نصوص برؤى مختلفة للناشئة".

وأبرزت المتحدثة نفسها أن "الإبداع لم يعد كالسابق عملا عفويا وجدانيا، أو انسياقا مع الموهبة، بل أضحى من الضروري أن ينطلق من أرضية علمية"، مشيرة إلى أن المشهد الثقافي العربي يعاني من ندرة المشاريع المشجعة للعملية الإبداعية، وغياب ميزانيات لدعم الثقافة والتربية، بهدف استمرار هذه الأعراس الثقافية.

وفي صنف التأليف الموجه إلى الكبار، فاز هشام محمد حسن عن نصه "طسم وجديس" في المرتبة الأولى، والجزائري محمد الأمين بن ربيع في المرتبة الثانية عن نصه "كفن البروكار"، والسعودي ابراهيم الحاثي في الرتبة الثالثة عن نصه "المشهد الأخير في وداع السيدة".