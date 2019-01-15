"نداء طنجة" يدعو إلى إحداث جائزة للصحافة الثقافية

هسبريس – عبد الواحد استيتو

طالب عدد من الصحافيات والصحافيين العاملين في الإعلام الثقافي بالمغرب بإحداث جائزة خاصة بالصحافة الثقافية ضمن الجائزة الوطنية للصحافة على غرار باقي الأجناس الصحافية، مع ضرورة وضع إستراتيجية شمولية للنهوض بالإعلام الثقافي، واستغلال الإمكانيات التي تتيحها تكنولوجيا الإعلام للنهوض بالمادة الثقافية في مختلف وسائل الإعلام المغربية السمعية البصرية، والورقية والإلكترونية.

جاء ذلك في نداءٍ أطلق عليه اسم "نداء طنجة"، منبثقٍ عن الندوة الوطنية التي نظمها المركز الإعلامي المتوسطي بمدينة طنجة، بشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال، تحت شعار "أي حظ للثقافة في وسائل الإعلام المغربية؟".

كما دعا موقعو النداء إلى "انخراط المجتمع المدني في الترافع لدى المؤسسات الإعلامية، بالأخص الهيئات الفاعلة في الحقل الثقافي، من أجل النهوض بالثقافة والفنون المغربية، وتكثيف جهود الصحافيين المشتغلين في الحقل الثقافي لخدمة القطاع عبر الحوار والإنصات المتبادل، والتفكير في إيجاد حلول لتبويء الثقافة المكانة المستحقة في وسائل الإعلام".

وطالب موقعو "نداء طنجة" بتشكيل إطار مدني يضم الصحافيين الفاعلين في الصحافة الثقافية، تكون غايته الدفاع عن مكانة الثقافة في وسائل الإعلام المغربية المختلفة، وتعزيز دور الوساطة الثقافية، والمشاركة في الإنتاج الإعلامي والثقافي وتقوية النشاط الثقافي، والعمل على إيجاد شراكات مع المؤسسات الثقافية من شأنها أن تسند العمل الإعلامي المهتم بالثقافة.

ودعا النداء إلى حث المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المعنية بالثقافة والإعلام، خصوصا وزارة الثقافة والاتصال والمجلس الوطني للصحافة والنقابة الوطنية للصحافة والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والمؤسسات الإعلامية وأرباب المقاولات الإعلامية، على إيلاء الثقافة مكانة أكبر في منابرها، وتعزيز دور التثقيف في الممارسة الصحافية.

كما أعلن موقعو الوثيقة ترحيبهم بقرار وزير الثقافة والاتصال عقد ملتقى وطني للصحافة الثقافية سنويا، وعقد لقاءات دورية لتقييم حضور الثقافة في وسائل الإعلام، واقتراح مبادرات من شأنها أن تعزز النشاط الثقافي والإعلامي في المغرب وتساهم في توسيع هامش الحرية والحوار.

وخلص النداء إلى ضرورة الانخراط في الصناعات الثقافية الحديثة واستغلال الفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة ووسائط الإعلام الجديدة لتعميم المنتجات والمحتويات الثقافية ونشر الأنوار والأفكار.