باحث مغربي شاب يتوج بـ"جائزة المسرح العربي"

كاميليا كريم من القاهرة

توج الباحث المغربي علي علاوي بالجائزة الأولى لـ"المسابقة العربية للبحث العلمي للشباب"، ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي المنعقد بالقاهرة، عن بحثه "الحاجة إلى مجاوزة الاحتفالية لإنتاج معارف جديدة بالمسرح وإبداعية متجددة".

وفازت الباحثة المغربية فاطمة أكنفر بالمرتبة الثالثة عن بحثها "جمالية الهجنة في الممارسة المسرحية المغربية"، مناصفة مع الباحثة المصرية مروة هدان. وفي المرتبة الثانية توج الباحث السوداني محمود حسن محمد عن بحثه "المسرح العربي من سؤال الكينونة إلى ما بعد التراث".

الباحث علي علاوي أوضح أن "بحثه قام على فكرة تجاوز الاحتفالية التي أسس لها الدكتور عبد الكريم برشيد، والتي نالت جانبا كبيرا من الممارسة المسرحية في وقت لم تلق المستوى نفسه في الممارسة النقدية".

وأبرز أن "مدخله إلى الاحتفالية ارتكز على أرضية فلسفية انطلق منها لنقد الظاهرة"، إذ شدد على ضرورة تأسيس أرضية فلسفية عربية تسير جنبا إلى جنب بمحاذاة الإبداع كما فعل الغرب من قبل، بهدف تطوير المسرح العربي.

من جهته قال الدكتور حسن اليوسفي إن "المهرجان يتيح الفرصة لاكتشاف طاقات جديدة من الشباب؛ فالمبادرة تأتي أهميتها من خلال ترسيخ التفاعل الخلاق ما بين الإبداع والمعرفة، بهدف إنتاج وتتبع جماليات جديدة تعمل على ازدهار المسرح العربي"، وأضاف أن تفاعل الشباب مع هذه المسابقة أمر في غاية الأهمية لأنهم الأمل الذي نحيا عليه ونشجع وجوده، وتنبأ بوجود إشراقات رائعة حول الشباب الذي يبحث بشكل جاد وعلمي ومنهجي في المسرح العربي.

وتمنى الأكاديمي المغربي أن تتسع المسابقة لمشاركة الكثير من الباحثين في الوطن العربي، "مع توجيههم إلى ضرورة البحث عن مناهج نقدية جديدة حتى يتاح لنا تنوع في الأبحاث العلمية المقدمة".

وعن معايير المسابقة، أورد رئيس لجنة التحكيم، الدكتور مهدي عقيل، أن "المعايير التي اعتمدت عليها اللجنة تمثلت في جدّة الموضوع ورصانته وقدرة الباحث على الابتكار، إلى جانب الالتزام بقواعد البحث العلمي في اختيار العنوان المناسب وتحديد مشكلة البحث وآلياته ومنهجه وترتيبه بخلاصة ومقدمة، بالإضافة إلى إجراءات العينة والدراسات السابقة والإطار النظري ومباحثه ومؤشراته ونتائج البحث ومناقشتها والتوصيات والمقترحات وخلاصة البحث ومصادره ومراجعه"، وأضاف أن "اللجنة تدارست معايير المسابقة، ولاحظت بعض الهنّات اللغوية وعدم مراعاة اشتراطات البحث العلمي كاملة وعدم الرجوع إلى الدراسات المشابهة أو المراجع العلمية في غير اللغة العربية".