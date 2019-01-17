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الرئيسية | فن وثقافة | "بغيت نعيش".. جديد الفنان المغربي حميد الحضري

"بغيت نعيش".. جديد الفنان المغربي حميد الحضري

"بغيت نعيش".. جديد الفنان المغربي حميد الحضري
عبد الجواد الخنيفي من شفشاون
الخميس 17 يناير 2019 - 10:16

أطلق الفنان الشفشاوني حميد الحضري أغنية حملت عنوان "يانا يانا"، عبارة عن رحلة تم تصوير مشاهدها بجبل توبقال رفقة عدد من الأجانب، تبرز مجدداً مكانة تلك المنطقة السياحية في وجدان زائريها، وتبعث برسالة مفادها أن المغرب بلد الأمن والكرم والتعايش والسلام وضدّ الإرهاب.

وعن جديده الآخر، قال الفنان حميد الحضري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنه يشتغل رفقة عدد من الفنانين المغاربة، هم سناء مرحاتي ومحمد عدلي ورشيدة طلال ومعتز أبو الزوز وحنان أمجد وبدر سلطان وليلى البراق وحمزة الأبيض وبلاك جاكوار وفلان بوحسين، على أغنية جماعية بعنوان "بغيت نعيش"، من كلماته وألحانه بالاشتراك مع الفنان عماد كيري، تستحضر أهمية العيش الكريم وتتوقف عند مواضيع الأمن وتكافؤ الفرص والعدل وتقاسم الخيرات.

بالإضافة إلى ذلك، يحضّر الحضري لأغنية جديدة، موسومة بـ "أشياء صغيرة"، مع الفنان الإسباني نولاسكو، هي عبارة عن أغنية قديمة له تم وضع بعض اللمسات المغربية عليها، وتم تصوير مشاهدها بمدينة شفشاون بمشاركة أسماء من المدينة ذاتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - صاحب دراجة الخميس 17 يناير 2019 - 10:33
الله ولي توفيق. منطقة جميلة و ساحرة . المناظر ؤ طيبوبة السكان .
خسارة عدم العناية من الجهات المسؤولة. هاد المنطقة تعالج جميع الأمراض . تجلس أسبوع تحيا من جديد. الهواء النقي. الهدوء. المشي. وجبات بلدية صحية
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