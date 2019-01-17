"الطوق والإسورة" أفضل عمل مسرحي عربي

كاميليا كريم من القاهرة

استطاعت مصر أن تحتفظ بجائزة المسرح العربي على أرض الكنانة، من خلال تتويج العرض المسرحي "الطوق والإسورة" بجائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي.

ودخلت "الطوق والإسورة"، للمخرج المسرحي ناصر عبد المنعم، المقتبسة عن رواية الكاتب يحيى الطاهر عبد الله، المنافسة الرسمية في مهرجان المسرح العربي في دورته الحادية عشرة، الذي اختتمت فعالياته بالقاهرة، إلى جانب عروض عربية أخرى، من بينها المسرحيتان المغربيتان "عبث" و"شابكة".

وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، أعربت في كلمة لها عن فخرها بتفوق العرض المصري، وتتويج مصر لأول مرة منذ انطلاق المهرجان، معتبرة أن "هذه الدورة تعد بمثابة حوار بين أشقاء التقوا على أرض مصر لمتابعة أحوال المسرح العربي، الذي تصدر الفعل الثقافي طوال سبعة أيام، وخلقوا أجواء من الصدق والمتعة والسحر أمتعت جمهور أب الفنون".

من جهته، أبرز رئيس لجنة التحكيم، عمر فاطموش، أن "تحكيم اللجنة اعتمد على التقييم العلمي المنهجي"، مضيفا أن "العروض حققت تناغما كبيرا بين العناصر المسرحية المختلفة، وعليه اقترحت اللجنة تخصيص جوائز في جميع العناصر المسرحية إلى جانب الجائزة الكبرى، والاهتمام بتحسين القدرات الأدائية للممثلين".

وطرحت "الطوق والإسورة" تقابلات عديدة بين الماضي والحاضر من خلال السينوغرافيا، حيث تتجاور المعابد الفرعونية الضخمة مع شخصية فقيرة، بينما يقبع الجمهور ما بين الزمنين في منطقة التجسيد للحدث، ليصبح جزء من عملية مساءلة الحالة المزرية التي وصلنا إليها.

وقال مخرج المسرحية، ناصر عبد المنعم، إن "الطوق والإسورة قابلة للتجديد والطرح في كل فترة، وذلك لارتباطها بالظرف التاريخي والسياسي في الوقت الراهن"، مضيفا: "على مستوى الجماليات، حين قدمنا العرض لأول في التسعينات، كان الشكل الجمالي مختلفا عن السائد".

وشارك في بطولة العرض المسرحي، المقتبس عن رواية الكاتب يحيي الطاهر عبد الله، ومن إخراج ناصر عبد المنعم، كل من فاطمة محمد علي، ومارتينا عادل، ومحمود الزيات، وأحمد طارق، وشريف القزاز، وأشرف شكري، وشبراوي محمد، ومحمد حسيب، وسلمى عمر، وسارة عادل، وفرح عناني، ونائل علي.