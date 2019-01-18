ارتفاع مستفيدي توزيعات الحقوق بمكتب المؤلفين

هسبريس من الرباط

في إطار المخطط العملي لوزارة الثقافة والاتصال - قطاع الاتصال - الرامي إلى تحصين وصيانة حقوق التأليف والحقوق المجاورة، كشفت الوزارة تسجيل ارتفاع مهم على مستوى توزيعات الحقوق في الأصناف الثلاثة المتمثلة في الموسيقى والمسرح والأدب.

وأعلنت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن المبلغ الإجمالي الموزع انتقل، برسم سنة 2017، من 1133035 درهما، واستفاد منه 1541 مؤلفا، إلى 8845312 درهما، استفاد منه 5456 مؤلفا برسم سنة 2018.

وبلغ مجموع المبلغ الموزع لفرع الموسيقى ما يناهز 6390768 درهما، استفاد منه 5259 مبدعا برسم سنة 2018، مقابل 16633532 درهما عن الفرع نفسه، استفاد منه 1446 موسيقيا سنة 2017. كما بلغ المبلغ الإجمالي الموزع في مجال المسرح ما قدره 1519017 درهما، استفاد منه 83 مسرحيا سنة 2018، مقابل 583529 درهما، استفاد منه 40 مسرحيا برسم سنة 2017.

وعن فئة الأدب، بلغت القيمة الإجمالية للمبلغ الموزع ما قدره 935536 درهما، استفاد منه 114 مبدعا برسم سنة 2018. وفي المقابل بلغ المبلغ الإجمالي الموزع سنة 2017 ما مجموعه 38317032 درهما، استفاد منه 55 مبدعا.

تجدر الإشارة إلى أن عملية التوزيع تتم عبر نظام معلوماتي جديد (Wipocos)، يهدف إلى توفير الشروط المثلى للشفافية ويضمن الحقوق لفائدة جميع المؤلفين، حسب الوزارة.