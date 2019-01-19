"الروكي" يبحث عن السعادة وسط "حطام الذاكرة"

أيوب صدور من وزان

صدرت عن دار القرويين للنشر والتوزيع بالقنيطرة مجموعة قصصية بعنوان "حطام الذاكرة"، تعد ثاني إصدار أدبي للكاتب والروائي المغربي الشاب سفيان الروكي، بعد رواية "ما تخبئه لنا الحياة" الصادرة سنة 2018.

وورد على غلاف الكتاب: "قرأت في أحد الأيام تدوينة لأحد الأصدقاء يقول فيها: "السعادة تنال مرة واحدة في هذه الحياة، لا بد أن يجد كل واحد فينا طريقه إليها". أنا أيضا لم أكن لأنتظر موعدا غراميا ما، لتدق فيه السعادة بابي، لقد بحثت عنها بكل الوسائل المتاحة، ساعدت المحتاجين، عطفت على الفقراء، قدمت دروس الدعم لفائدة مجموعة كبيرة من التلاميذ..ساهمت في بناء المساجد حتى..لقد قضيت ما يقارب شهرا ونصف وأنا أحمل الحجارة وقضبان الحديد، أقطع عشرات الكيلومترات لأحضر الماء من أجل مواصلة بناء المسجد..لقد فعلت كل هذا لعلي أعثر على نصيبي من السعادة، لكن للأسف لم أجدها أو ربما وجدتها ولم أميز ملامحها..بحق ما السعادة؟".

ويضمّ الكتاب بين دفتيه تسع قصص، يسافر من خلالها الكاتب الشاب بالقارئ المبتدئ إلى عالم غريب، على مدى 145 صفحة من خلال نسج خليط من العوالم المتغيرة، تتحرك تارة نحو الأمل والرغبة في تحقيق الأحلام، ومواصلة التشبث بذلك المستقبل الزاهر، وتارة أخرى يجذبه الواقع ويعيده مجددا إلى قوقعة النسيان، التي يعود إليها مجبرا كل من فهم كنه الحياة وطبيعة الوجود.

ويعتبر الروكي "حطام الذاكرة" لسانا لكل من لم يستطع التعبير عما يخالج صدره من أحاسيس، وعقله من أفكار، فهي جزء لا يتجزأ من فكرة آمنت بها شخصيات القصص القابعة بين دفتي الكتاب، في وقت كان الأوان قد فات، إذ إن الذكريات نفسها صارت قطع غيار سوداء متناثرة هنا وهناك، لا أحد بمقدوره جمعها وإعادة بعث الحياة فيها من جديد، لتبعث من قبر النسيان، لكن الكاتب فعل ذلك وأعاد إحياءها من جديد.

"أن تكتب معناه أنك تخلق، تخلق عوالم مختلفة، شخوصا مختلفة، أحاسيس مختلفة، وردود فعل غير مسبوقة..ربما" !، يقول الكاتب سفيان الروكي لجريدة هسبريس الإلكترونية.