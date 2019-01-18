الفنان المصري سعيد عبد الغني في ذمة الله

هسبريس من الرباط

توفي الفنان المصري، سعيد عبد الغني، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ 80 عاما بعد صراع مع المرض.

وكتب نجله الفنان أحمد سعيد عبد الغني، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "توفي والدي الفنان والصحفي الكبير سعيد عبد الغني. نسألكم الفاتحة"، مشيرا إلى أنه توفي بأحد المستشفيات بالمعادي، جنوبي القاهرة، وسيتم تشييع الجثمان من أحد المساجد، شرقي القاهرة، عقب صلاة الجمعة.

وقدم عبد الغني العديد من الأعمال السينمائية، أبرزها فيلم "إحنا بتوع الأتوبيس"، و"حبك نار"، ومسجل خطر"، وحبيبي دائما"، كما شارك فى العديد من المسلسلات بينها "الفرسان" و"الثعلب"، و"رد قلبي"، و"شمس الأنصاري"، و"أولاد الليل".

وولد الفنان الراحل في 23 يناير 1938، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1958، وبدأ حياته في الصحافة بجريدة الأهرام، المملوكة للدولة، ومنها إلى الفن حيث بدأ في المسرح عام 1973.

وحصل على وسام الدولة من الطبقة الأولى للفنون عام 1996، وكانت آخر أعماله مسلسل "ولاد السيدة"، عام 2015 للمخرج هاني إسماعيل.