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الرئيسية | فن وثقافة | الفنان المصري سعيد عبد الغني في ذمة الله

الفنان المصري سعيد عبد الغني في ذمة الله

الفنان المصري سعيد عبد الغني في ذمة الله
هسبريس من الرباط
الجمعة 18 يناير 2019 - 11:55

توفي الفنان المصري، سعيد عبد الغني، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ 80 عاما بعد صراع مع المرض.

وكتب نجله الفنان أحمد سعيد عبد الغني، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "توفي والدي الفنان والصحفي الكبير سعيد عبد الغني. نسألكم الفاتحة"، مشيرا إلى أنه توفي بأحد المستشفيات بالمعادي، جنوبي القاهرة، وسيتم تشييع الجثمان من أحد المساجد، شرقي القاهرة، عقب صلاة الجمعة.

وقدم عبد الغني العديد من الأعمال السينمائية، أبرزها فيلم "إحنا بتوع الأتوبيس"، و"حبك نار"، ومسجل خطر"، وحبيبي دائما"، كما شارك فى العديد من المسلسلات بينها "الفرسان" و"الثعلب"، و"رد قلبي"، و"شمس الأنصاري"، و"أولاد الليل".

وولد الفنان الراحل في 23 يناير 1938، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1958، وبدأ حياته في الصحافة بجريدة الأهرام، المملوكة للدولة، ومنها إلى الفن حيث بدأ في المسرح عام 1973.

وحصل على وسام الدولة من الطبقة الأولى للفنون عام 1996، وكانت آخر أعماله مسلسل "ولاد السيدة"، عام 2015 للمخرج هاني إسماعيل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - MEHDI الجمعة 18 يناير 2019 - 12:10
إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله . اللهم نسألك المغفرة لنا ولجميع موتى المسلمين .
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2 - سلمان الجمعة 18 يناير 2019 - 12:16
إيييييه.....جيل الرواد مشا...إنه الموت...اللهم ارحمه واجعل مثواه الجنة..اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
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3 - Simo الجمعة 18 يناير 2019 - 12:27
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام
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4 - dibo الجمعة 18 يناير 2019 - 12:27
فنان قدير يدكرني بالزمن الجميل ! رحمة الله عليه
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5 - nabila الجمعة 18 يناير 2019 - 12:27
ان لله وان اليه راجعون.
رحمه الله برحمته الواسعة ورزق اهله الصبر و السلوان.
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1
6 - ابن سوس المغربي الجمعة 18 يناير 2019 - 12:27
و يتولى تساقط أوراق الشجر ورقة وراء ورقة الجيل الجميل من المبدعين الذين بصمو بصمة لن تنسى في تاريخ الفن المصري الجميل رحم الله الفقيد و رحم الجميع و غفر الله لهم ولنا جميعاً و ان لله وأن إليه راجعون
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