فاعلون يشيدون بإقبال أطفال المغاربة على منتجات الفن والثقافة

هسبريس - وائل بورشاشن

تحدثت سوزانا كلارك، وهي كاتبة مقيمة في مدينة فاس، عن المكتبة الوحيدة المخصصة للأطفال في "العاصمة العلمية"، ومساهمتها في تشييدها لمنح أطفال العاصمة العلمية إمكانية اكتشاف العالم عبر كتب باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.

"مدينة شيلدرنز لايبروري" لقيت إقبالا لافتا للنظر، حسب المتحدثة في مداخلة لها بـ"فاس آرث غاذرين"، اضطر معهم المنظمون عند افتتاحها إلى توزيع تذاكر مجانية تحدد مواعيد للاستفادة على بعد أسبوعين؛ "وهو ما يظهر اهتمام الأطفال بالكتب رغم ردود الفعل المشككة عندما طرحت الفكرة، التي تصورت أن الأطفال مهتمون بوسائل التواصل الاجتماعي أكثر".

ووضّحت سوزانا كلارك أن أنشطة المكتبة، التي تقترح اشتراكا سنويا بعشرة دراهم، لا تقتصر على قراءة الكتب، بل تعرف أيضا ورشات للحكي القصصي، والغناء، واكتشاف العاصمة العلمية بطريقة لا تقصد فرض أفكار المؤسّسين والداعمين؛ لكونها تثير قضايا مغربية ومتعلقة بالثقافة المغربية.

وذكرت المتحدثة أن أهمية المكتبة تتجلى في ضرورة فهم الأطفال سياق الثقافة التي نشؤوا فيها، وضرورة تطوير حب القراءة عندهم، لتطوير قدرتهم على سرد قصصهم الخاصة والتعبير عن أنفسهم والتواصل مع الناس الآخرين وإسماع صوتهم، ثم استدركت بأن هذا يصعب دون قراءة، ودون تعرّف على كيفية تركيب قصة، وطرق الوصول إلى المعلومة عبر الإنترنت أو الكتب.

ياسين آيت الحسن، مهتم بفن "الآنيمي "الياباني، قال من جهته إن ثقافة "الآنيمي" ترتكز على قيم إيجابية مثل التضحية والشرف،والشجاعة، والمنافسة السليمة،وقيم المسؤولية الاجتماعية، عكس الصورة المنتشرة في الغرب حول ارتكاز هذا الفن على العنف والبورنوغرافيا والأجساد الممتلئة، وفكرة أنه مخصص للأطفال في العالم العربي.

الشغف بـ"الآنيمي" بالمغرب يظهر حسب المتحدّث في معارض لـ"المانغا" بطنجة وفاس، وهو ما تولد بفعل متابعة برامج يابانية مدبلجة بالعربية، مثل "كريندايزر" و"بوكيمون" و"الكابتن ماجد"، وزاد: "واكب هذا الشغف الانتشار الصناعي العالمي للآنيمي عالميا، الذي جعل بوكيمون أكثر وسيط يحقق إيرادات مالية عالميا، وأثّر في الموسيقى والأفلام، وفي فاعلين ذائعي الصيت، مثل ميسي وتوريس وإنييستا".

خولة نهايدي، عن مشروع "بيكالا" في مراكش، تحدّثت عن ارتكاز هذا العمل على التبادل الثقافي والفضاء العام والمساواة بين الجنسين، موضحة أنه يساهم في خلق فرص عمل للشباب، ومنحهم فرصة للقيام بأمر جيد تجاه أنفسهم ومجتمعاتهم في الآن ذاته.

واستشهدت نهايدي بـ"بيكالا آرت" كنشاط من الأنشطة التي نظمتها "بيكالا"، وجلبت فيها فنانين السنة الماضية، قدّموا درجات بشكل فني، إلى جانب تحقيق أحلام أطفال يدرسون بـ10 مدارس بمراكش عن طريق جعل رسوماتهم التخيلية لـ"دراجات أحلامهم" حقيقة.

هذه الأعمال الفنية التي أدهشت فيها منظِّمِي "بيكالا آرت" مخيلةُ الأطفال نقلت إلى الشارع، حسب المتحدثة، في مسيرة بهذه الدراجات غريبة الشكل؛ "لأن الفن لا يجب حبسه في إطار ومتحف، بل يجب أن نراه ونتعامل معه يوميا، وهو ما بدا من ملاحقة الأطفال للدراجات ورغبتهم في معرفة ماهيتها"، وفق تعبيرها.