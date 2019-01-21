موسى يترجم من الفارسية "ربيع كتماندو الأزرق""

هسبريس من الرباط

بعد ترجمته لعدد من الروايات والمجاميع القصصية الفارسية، عاد الدكتور أحمد موسى، أستاذ اللغة الفارسية وآدابها بجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة والمترجم المتخصص في اللغتين العربية والفارسية، بعمل إبداعي جديد يتمثل في أنطولوجيا القصة الحديثة الإيرانية تحت عنوان (ربيع كتماندو الأزرق). الكتاب الصادر مطلع هذه السنة عن منشورات الربيع بالقاهرة.

هذه المختارات القصصية "تسبح بنا في نهر السرد الفارسي بدأب وأناة، وتغوص في مياهه الرقراقة لتستجلي كوامن الحياة الاجتماعية الإيرانية، بآلامها وآمالها، على مدى عقود عدة، وتنبش في دوافنها المثقلة بعبق التاريخ وسحر التراث وبديع الذاكرة، والغنية بالأبعاد الإنسانية والروحية، وتنقّب في أصداف القصص عن النفاسة والبهاء واللآلئ الشرقية ذائعة الصيت"، يقول أحمد موسى في تقديمه للعمل.

تضم هذه المختارات ثلاثة عشر نصاً من بين أنفس بدائع القصة القصيرة الإيرانية الحديثة، ومن جملتها نصوص تخطّت حدود بلدها لتحظى باهتمام لغات وثقافات أخرى وتحوز على التقدير والتتويج. نصوص أبدعها ثلاثة عشر قاصّاً وقاصّة من أبرز وأشهر الكُتّاب الإيرانيين الذين لمع نجمهم وحاز الكثير منهم أرفع الجوائز، محلياً وعالمياً.

تنبع أهمية هذا "المنتقى"، حسب كاتبه، "من كونه يضمّ بين دفتيه نصوصاً تمثل مختلف أقاليم وثقافات إيران، من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، تمتاز بفنية عالية وبقيمة أدبية سامقة، قد ترتقي إلى مصاف شوامخ القصة القصيرة العالمية. بأسلوب يزاوج بين الحكي التقليدي وأسلوب القص الحديث، تُشرِع لنا هذه النصوص كُوىً مختلفة على عوالم حكائية تقودنا في رحلة شيقة لاستطلاع ما يدور هنالك.. في بلاد فارس".