شكيب جسوس يلامس الزواج والمساكنة عند العرب

هسبريس - و.م.ع

صدر مؤلف للأنثروبولوجي المغربي شكيب جسوس بعنوان "الزواج والمساكنة في البلدان العربية". ويتطرق الكاتب، المختص في علم الاجتماع، في مؤلفه بشكل غير مسبوق للأشكال التقليدية للزواج والأنماط الجديدة للعلاقة الزوجية في بلدان الخليج، ومصر وسوريا، والمنطقة المغاربية.

ويهتم المؤلف، الواقع في 288 صفحة، بالأشكال المتعددة للمساكنة التي أضحت تنتشر إلى جانب الزواج الرسمي التقليدي في البلدان العربية والتي يتم "تحليلها" قصد تكييف الارتباط الحديث مع التغيرات العميقة الطارئة على المجتمعات والمتطلبات ذات الصلة بالدين. ويحلل الكاتب تطور العلاقة الزوجية، الذي يعد أحد أهم الظواهر المميزة للتطور المجتمعي التقليدي، مع وصف الانحرافات الأكثر شيوعا لهذه الأشكال الجديدة التي تجردها من "الشرعية" المنشودة.

ويسعى شكيب جسوس، الذي يشتغل منذ مدة طويلة على تطور المجتمع التقليدي المغربي، لتفسير عالم بصدد التغير. بينما صدر للمؤلف، الذي تتمحور أبحاثه حول الدفاع عن حقوق الطفل، والشباب والعزوبية والفقر والإقصاء الاجتماعي، بالخصوص، كتب "استغلال البراءة: تشغيل الأطفال في المغرب" (2004)، و"حمل العار: دراسة حول الأمهات العازبات وأطفالهن في المغرب" (2013)، و"علم الاجتماع والتكفل بأطفال الشوارع".