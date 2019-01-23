"قلبي بيوجعني" يعيد عايدة خالد إلى الجمهور

هسبريس من الرباط

بعد غيابها عن الساحة الفنية، طرحت الفنانة المغربية عايدة خالد أغنية جديدة بعنوان "قلبي بيوجعني"، من كلمات سيف الفارس وألحان أدهم وتوزيع ميتم علاء الدين.

واختارت خريجة برنامج "أرب آيدل" أن تدشن مسيرتها الفنية الجديدة بأغنية عراقية، وعلقت على ذلك في حديثها لهسبريس: "اختيار اللون العراقي والخليجي لا يعني أنني تخليت عن الأغنية المغربية. على العكس تماما، هذا اللون هو الأكثر انتشارا في بلدان الخليج إلى جانب الأغنية المغربية، واخترته لأن مسيرتي الفنية بدأتها من هناك"، مشيرة إلى أنها تعتزم طرح أغنية مغربية على طريقة الفيديو كليب في الشهور المقبلة.

وحول غيابها عن الساحة الفنية، ردت عايدة بالقول: "بعد تجربتي "أرب آيدل" و"استوديو دوزيم"، كل المحاولات والتجارب في التعاقد مع شركات الإنتاج باءت بالفشل، ويتوقف المشروع بعد تسجيل الأغاني وتصوير الفيديو كليب، لأسباب خارجة عن إرادتي"، وتابعت: "الاعتماد على شركات الإنتاج أبعدني عن الساحة الفنية لست سنوات، لذلك قررت الاعتماد على نفسي في إصدار أعمالي، وألا أظل تحت رحمة شركات الإنتاج".

وعن تجربها في برامج اكتشاف المواهب، تقول: "كانت البداية من برنامج "أرب آيدل" التي مكنتني من التقرب إلى الجمهور العربي إلى حد ما؛ لكن تجربة "استوديو دوزيم"، في نسخته الأخيرة، قربتني أكثر من الجمهور المغربي، ولا يزال الجمهور يتذكرني من خلاله، رغم غيابي عن الساحة الفنية المغربية".

وتعتبر الفنانة عايدة خالد من الأصوات التي أتثبت حضورها بالبرامج الفنية خلال مشاركتها ببرنامج "استوديو دوزيم" وبرنامج "أرب آيدل".

يشار إلى أن عايدة خالد تعاملت في عملها الأول "صبرك علي" مع أبرز الكتاب والملحنين في العالم العربي، في حين تدرس رفقة فريق عملها لاختيار عمل مغربي ناجح ويليق بمستوى الأغنية المغربية.