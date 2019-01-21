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كُتّاب وآراء
قصة حب تعيد فضل شاكر إلى الغناء بعد الاعتزال
بعد الأزمات الكثيرة التي مر منها وقرار اعتزاله، يحاول الفنان فضل شاكر العودة إلى الساحة الغنائية مجددا من خلال طرح أغنيات منفردة على فترات قصيرة.
ويستعد المغني اللبناني لطرح أغنية جديدة بعنوان "حبيتك"، عبر قناته الخاصة بموقع اليوتوب، والتي تحمل توقيع الملحن علي أباظة وكلمات محمد الرفاعي، بعد تعاونهما في أغنية "مع السلامة"، التي تم طرحها خلال احتفالات رأس السنة، وحققت نجاحا لا بأس به.
من جهة ثانية، يحرص شاكر، في الآونة الأخيرة، على وجوده على مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حصر تواصله مع جمهوره عبر "تويتر" فقط.
ونشر الفنان اللبناني فضل شاكر مقطع فيديو، وجه من خلاله رسالة شكر إلى جمهوره ومتابعيه، وقال: "نورتوني بمحبتكم وكلامكم الطيب على كل مواقع التواصل الاجتماعي، شكرًا لكم ولذوقكم وإن شاء الله بقدر أقدم ليكم الأحسن.. مع محبتي".
يذكر أن الحكومة اللبنانية كانت أعلنت براءة فضل شاكر من تهمة تشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إرهابية لسلب أموال الناس، كما نال البراءة من تهمة المشاركة بأحداث عبرا، والتورط بقتال الجيش اللبناني، وفي انتظار الحكم في القضايا الأخرى.
وكان الفنان اللبناني، الذي اشتهر بأغانيه الرومانسية والعاطفية، قد أعلن اعتزاله الغناء؛ لأن "الفن حرام وكذلك ماله، معلنا التزامه الديني".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
كثر تجار الدين في زماننا هذا ولم يسلم منه حتى المجال الفني بحيث أن عدد كبير من الفنانون يغنون ويجمعون الأموال الطائلة ويبنون الفيلات ويشترون السيارات الفخمة ويأكلون مالذ وطاب من المأكولات والمشروبات ويقضون عطلهم وخلوتهم في أروع جزر المحيط الهادي وووووو
وبين عشية وضحاها يطلقون العنان للحاهم ويعفونها ويصيحون الغناء حرام الغناء حرام الغناء حرام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟