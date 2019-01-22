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كُتّاب وآراء
مسرح "تافوكت" يتجول في مسارح فرنسا وبلجيكا
بدعم من الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، في إطار برنامج الجولات المسرحية بالأمازيغية الموجهة إلى مغاربة العالم، تقوم فرقة مسرح "تافوكت" بجولة بعدة مسارح وقاعات بكل من فرنسا وبلجيكا.
وستكون مسرحية "تاڭزيرت" (بمعنى "الجزيرة") هي محور الجولة، والتي سبق أن أنجزت في إطار دعم من وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة، إنتاجا وترويجا، وبشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. مسرحية "تاڭزيرت" من إبداع فضاء "تافوكت" للإبداع، وهي من إخراج المخرج خالد بويشو، واقتباس الفنان والكاتب محمد بنسعود عن نص للكاتب محمد الطبعي.
ويشخص أطوار المسرحية نخبة من الفنانات والفنانين المحترفين، وهم: إدريس تامونت ومحمد بنسعود وأبو علي عبد العالي، وعبد الله التاجر والزاهية الزهري ومصطفى الصغير، وسعاد توناروز ومحمد الهوز وصالح الرامي وفاطمة أروهان.
كما يتشكل الطاقم الفني للعمل من مبدعين متمرسين، على غرار حسناء كوردان في السينوغرافيا، ورجاء بويشو في تصميم وإنجاز الملابس؛ وفي تقنيات الإضاءة والصوت الفنانة سهام فاطن، بينما في المحافظة العامة الفنان عكاش كرم الهاوس.