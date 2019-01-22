فنانون تشيكيون يستلهمون أعمالهم من عبق فاس

وائل بورشاشن من فاس

استقبلت المدينة القديمة بفاس إقامة فنية أحضرت فنانين مصمّمين من جمهورية التشيك، من أجل دمج ملاحظاتهم للمدينة وأُناسها مع رؤاهم الفنيّة، لإخراج تصميمات تستوعب تعدّد واختلاف الثقافات.

يوجانيو بيركوسي، فنان بصري إيطالي ومدير برنامج في براغ، العاصمة التشيكية، وفاس، قال إن "فكرة هذه الإقامة الفنيّة في بدايتها هي إحضار أُناس، لهم تجارب مختلفة تماما، وأحكام مسبقة، إلى المغرب، لأن أوروبا الوسطى ليس لها احتكاك كبير بالأعمال العربية بشكل عام".

هذه الأحكام المسبقة تتغيّر، حسب بيركوسي، "عند القدوم إلى مدينة فاس، ورؤية إنتاج الحرفيين، واستيعاب أن "المدينة الجديدة" جديدةٌ تماما، وأن المدينة القديمة كأنها رجوع إلى التاريخ"، واصفا هذا بـ"الأمر الجذّاب".

ورغم عدم سهولة إحضار فنانين مقيمين إلى المغرب، يوضّح المتحدّث أن بويديخ، أحد الفنانَيْن المقيمَيْن حاليا بفاس، أدهشه تعدّد طرائق لباس الناس، والخليط بين الأزياء التقليدية جدا، والألبسة العصرية الموقّعة من ماركات عالمية، والحرية و"عكس الحرية" الذي يظهر في لباس النساء المغربيات.

ويتحدّث هذا الفنّان المقيم في تصميماته، التي يعكف على إعدادها طيلة شهر، عن الحرية وحدودها عبر استعمال أثواب مغربية محليّة، وألبسة مستوردة من الصين "تحبّها نساء الطبقة المتوسّطة"، وسيتمّ عرضها في فبراير المقبل بالعاصمة العلمية أمام الجمهور المهتمّ.