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الرئيسية | فن وثقافة | "رباب فيزيون" تحتفل بالسنة الأمازيغية الجديدة

"رباب فيزيون" تحتفل بالسنة الأمازيغية الجديدة

"رباب فيزيون" تحتفل بالسنة الأمازيغية الجديدة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 22 يناير 2019 - 07:45

أقامت مجموعة "رباب فيزيون"، يوم الأحد، احتفالا بالسنة الأمازيغية الجديدة في "جازاوية" بأكادير، في مشهد فني تفاعل معه عدد من المتتبعين للشأن الثقافي والفني في سوس والمغرب عموما.

واعتبرت مجموعة "رباب فيزيون" أن هذا الحفل، الذي أحيته إلى جانب مجموعة الفنان المهدي قاموم، وبحضور عدد من الفعاليات الفنية والثقافية والأكاديمية والمهتمين بالموسيقى جهويا ووطنيا، يأتي بعيدا عن الذين يقتاتون على حساب الاحتفال بالأمازيغية.

كما استحضرت المجموعة الدور الكبير والفعال الذي تقوم به إدارة "jazzawiya"، وعلى رأسها الفنان رؤوف سيدينو، "باعتبارها معلمة فنية عرفت استقبال عدد من نجوم العالم، خصوصا في صنف فن كناوة".

وختمت المجموعة حفلها بوعد الجمهور الحاضر بالاستمرار في الاحتفال بالسنة الأمازيغية سنويا، بالطريقة نفسها وسط المتتبعين والمهتمين بالموسيقى والثقافة الأمازيغية، في جو أخوي فني بسيط ومتميز.

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