24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:27
|13:44
|16:28
|18:52
|20:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الهوة تتعمق بين رفاق لشكر في مجلس المحمدية
- الداودي يلمع وجه "حكومة الإخوان" ويعد المغاربة بالرفاه والأمان
- رباح: الفقراء المغاربة يؤدون فواتير الماء والكهرباء أقل من الكلفة
- "هكذا نموت" .. كتاب يروي أسرارا مثيرة عن الاحتضار ومغادرة الحياة
- سرقة محتويات السيارات تجرّ 5 أفراد إلى السجن
بفضل المحسنين .. "أسرة الكهف" تنتقل من "الغار" إلى منزل بميدلت (5.00)
- مذكرة بحث مغربية تلاحق الصحافي بقناة "الجزيرة" أحمد منصور - (137)
- الداودي يلمع وجه "حكومة الإخوان" ويعد المغاربة بالرفاه والأمان - (108)
- بفضل المحسنين .. "أسرة الكهف" تنتقل من "الغار" إلى منزل بميدلت - (63)
- البوليساريو تلجأ إلى القضاء الأوروبي أمام الانتصار الدبلوماسي المغربي - (47)
- تحطم طائرة عسكرية مغربية - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"رباب فيزيون" تحتفل بالسنة الأمازيغية الجديدة
أقامت مجموعة "رباب فيزيون"، يوم الأحد، احتفالا بالسنة الأمازيغية الجديدة في "جازاوية" بأكادير، في مشهد فني تفاعل معه عدد من المتتبعين للشأن الثقافي والفني في سوس والمغرب عموما.
واعتبرت مجموعة "رباب فيزيون" أن هذا الحفل، الذي أحيته إلى جانب مجموعة الفنان المهدي قاموم، وبحضور عدد من الفعاليات الفنية والثقافية والأكاديمية والمهتمين بالموسيقى جهويا ووطنيا، يأتي بعيدا عن الذين يقتاتون على حساب الاحتفال بالأمازيغية.
كما استحضرت المجموعة الدور الكبير والفعال الذي تقوم به إدارة "jazzawiya"، وعلى رأسها الفنان رؤوف سيدينو، "باعتبارها معلمة فنية عرفت استقبال عدد من نجوم العالم، خصوصا في صنف فن كناوة".
وختمت المجموعة حفلها بوعد الجمهور الحاضر بالاستمرار في الاحتفال بالسنة الأمازيغية سنويا، بالطريقة نفسها وسط المتتبعين والمهتمين بالموسيقى والثقافة الأمازيغية، في جو أخوي فني بسيط ومتميز.