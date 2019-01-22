24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:27
|13:44
|16:28
|18:52
|20:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الهوة تتعمق بين رفاق لشكر في مجلس المحمدية
- الداودي يلمع وجه "حكومة الإخوان" ويعد المغاربة بالرفاه والأمان
- رباح: الفقراء المغاربة يؤدون فواتير الماء والكهرباء أقل من الكلفة
- "هكذا نموت" .. كتاب يروي أسرارا مثيرة عن الاحتضار ومغادرة الحياة
- سرقة محتويات السيارات تجرّ 5 أفراد إلى السجن
مجلس جطو يحيل "سياسيّين مخالفين" إلى ردهات المحاكم الإدارية (5.00)
الوزير العلمي يتهم تجارا كبارا بإثارة "البلبلة" في صفوف "الصغار" (5.00)
نقابيون يربطون إغلاق "سامير" بعجز "البيجيدي" عن إدارة الأزمة (5.00)
شركة صينية تعلن تشغيل "نور" 2 و3 للطاقة الشمسية في ورززات (5.00)
- بنكيران: مررت بمحنة مالية .. و"سِيدْنا" أمر بمنحي معاشا استثنائيا - (378)
- الداودي يلمع وجه "حكومة الإخوان" ويعد المغاربة بالرفاه والأمان - (123)
- رباح: الفقراء المغاربة يؤدون فواتير الماء والكهرباء أقل من الكلفة - (83)
- رونار: المنتخب المغربي لن يفوز بلقب كأس إفريقيا - (58)
- أيام من البحث تنتهي بفاجعة .. اكتشاف جثة طفلة مختفية وسط غابة - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"زواج القاصرات" يعيد بوطازوت إلى "أب الفنون"
بعد غيابها عن التلفزيون، تخوض الفنانة الكوميدية دنيا بوطازوت أول تجربة لها في الإخراج المسرحي من خلال العرض "أنا وبناتي" المقتبس عن مسرحية "منزل برناردا ألبا" لفديريكو غارسيا لوركا.
وترصد المسرحية، التي أعادت "الشعيبية" إلى الركح، ظاهرة العنوسة في المجتمع المغربي، من خلال قصة الأم "حادة"، التي توفي زوجها تاركا ابنتين صغيرتين، والتي لم تتقبل ترملها وهي لم تتجاوز سن المراهقة، فقررت عدم زواج ابنتيها إلى غاية زواجها، ليؤدي ذلك إلى عنوستهما.
ورغم سعي بوطازوت إلى طرح قضية "زواج القاصرات" في عملها المسرحي، من خلال الزواج المبكر للأم "حادة"، إلا أن لجوءها في دور "البتول" إلى طرق عديدة من أجل تحقيق هذا الحلم، من قبل استمالة قلب "سيد المامون" الذي يجسده الكوميدي محمد الكاما، عبر إيحاءات جنسية واضحة وتوظيف "السحر والشعوذة"، أثار الكثير من الانتقادات، واعتبره البعض "مسيئا لصورة المرأة المغربية".
تتوالى الأحداث وتتداخل، بعد دخول "البتول" في جدال مع شقيقتها، بسبب الطرق غير الأخلاقية التي تسعى من خلالها إلى تحقيق حلم الزواج، قبل أن تدخل الأم بدورها في هذا الصراع، بعد أن ظنت أنه يرغب في الزواج بها، ليكتشف الجميع أن هذا القادم ما هو إلا شقيقهما من الأب جاء يبحث عن إرثه.
واعتمدت بورطازوت في رؤيتها الإخراجية من خلال مسرحية "أنا وبناتي"، حسب فريق العمل، على "الممثـل باعتبــاره مادة مهمــة داخل العمل، بل العنصر الرئيسي والمــحرك القــــــوي لكـل عناصر الخشبــة، فالحكاية والقصة وطريقة روايتها وتجسيــدها أهـــم شــيء، إلــى جــانب أن بســاطة الديكور كانت تصب في مصلحة تحركات الممثل واستخدامه للفضاء ليعبر بشكل أفضــل عــن الشخصيـة التي يتقمص دورها".