24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:27
|13:44
|16:29
|18:53
|20:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "هكذا نموت" .. كتاب يروي أسرارا مثيرة عن الاحتضار ومغادرة الحياة
- "الداخلية" تحاور النقابات .. هيمنة سياسية أم إجراءات دستورية؟
- عامل إقليم اشتوكة يوقف رئيس دائرة آيت باها
- لعبة صينية عمرها 4000 سنة تغري تلاميذ فاس
- شفيق يقلّب صفحات مشرقة من "الكفاح الوطني"
مجلس جطو يحيل "سياسيّين مخالفين" إلى ردهات المحاكم الإدارية (5.00)
مقترح قانون ينقل اختصاص تغيير "الساعة القانونية" إلى البرلمان (5.00)
- بنكيران: مررت بمحنة مالية .. و"سِيدْنا" أمر بمنحي معاشا استثنائيا - (429)
- هل تضع خرجة بنكيران الجديدة حكومة العثماني على "كفّ عفريت"؟ - (110)
- الرباح ينفي اغتناء وزراء في الحكومة على حساب الشعب المغربي - (100)
- رونار: المنتخب المغربي لن يفوز بلقب كأس إفريقيا - (72)
- أيام من البحث تنتهي بفاجعة .. اكتشاف جثة طفلة مختفية وسط غابة - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الدهمي يستحضر سنوات الرصاص في "أنين الذاكرة"
عن دار اكتب للنشر والتوزيع بالقاهرة (مصر)، صدر للكاتب المغربي أحمد الدهمي أول أعماله الروائية، والتي وسمها بـ"أنين الذاكرة".
هذا العمل الروائي، الذي يقع في من القطع المتوسط بغلاف أنيق لأحمد فرج وتدقيق لغوي لخالد المصري، سيكون حاضرا في منشورات معرض القاهرة الدولي للكتاب من 23 يناير وحتى 5 فبراير 2019، كما ستقدمه الدار أيضا في المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء خلال شهر فبراير 2019.
والرواية عموما تستجلي تلك السنوات القاسية من تاريخ المغاربة، وتحديدا ماضيهم القريب المعروف بسنوات الرصاص، حيث ساد الاختفاء القسري والتعذيب في معتقلات سرية، وكان العنف قد أخرس الجميع بل كان لغة للتواصل.
كما ترصد الرواية متغيرات مرحلة ما بعد السبعينيات على الأصعدة الاجتماعية والثقافية والنفسية.
أحداث الرواية تقع في قرية "سيدي يامون" بالمغرب مسقط رأس الحسين الغزاوي، بطل الرواية الإشكالي والصادم. ويتعلق الأمر بفتى فقير بائس انتقل لمتابعة دراسته الإعدادية والثانوية بحاضرة فاس في سبعينيات القرن الماضي وكله أمل في التغيير والثورة وتجويد أوضاعه الاجتماعية، وتبلغ أحلامه ذراها في مرحلة الجامعة بالرباط العاصمة حيث يتغذى من الفكر اليساري لفهم مدركات عالمه.
وتتدرّج الأحداث وتتشابك بطريقة سوداء ساخرة، فيلقى عليه القبض بعد مدة من تعيينه أستاذا للتاريخ ويقضي رفقة زملائه الأنقياء سنوات من الاعتقال والتعذيب. وتختتم الرواية أحداثها بلحظات النهاية في حياة الغزاوي.
كما تنتقد الرواية وبشدة أمراضا اجتماعية خطيرة، كالفساد الإداري والمحسوبية والانتهازية والظلم والفقر والقهر.
ويشار إلى أنّ الكاتب أحمد الدهمي يعمل مفتشا للفلسفة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني ملال خنيفرة، وباحث في علم الاجتماع ، صدر له كتاب "اللغة والهوية.. دراسة سوسيولوجية".