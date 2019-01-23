كاتبة أسترالية تمنح لأطفال فاس فرصة اكتشاف العالم عبر القراءة

هسبريس - وائل بورشاشن

بين أزقة مدينة فاس القديمة يفترش أطفال بساط مكتبة تربّي فيهم حبّ القراءة، والاطلاع، والمعرفة، أملا في تمكينهم من القدرة على التعبير عن مكنُوناتهم، وآمالهم، بصوتهم الخاص.

تنميةُ حبِّ القراءة

سوزانا كلارك، كاتبة أسترالية من مؤسّسات المكتبة، قالت إن "الفكرة وراء إنشاء المكتبة هي تشجيع حبّ القراءة في صفوف أطفال المدينة القديمة بفاس، ومنحهم فرصة اكتشاف العالم عبر الكتب".

"مكتبة أطفال المدينة" أو "Medina children's library" فتحت أبوابها في يناير عام 2015، مقدّمة كتبا في مواضيع متعدّدة، علميّة، وتاريخية، وقصصيّة، وكتبا تعكس الثقافة المغربية وقيمها، رغم حيادها الديني، حسب تعبير المتحدّثة.

وتضيف الكاتبة أن الأطفال الذين تستقبلهم المكتبة لهم الحريّة الكاملة في دخولها والجلوس لقراءة كتاب، ثم استدركت موضّحة أن الأطفال إذا أرادوا استعارة كتاب يمكنهم الحصول على عضوية بثمن 10 دراهم سنويا، وعند القيام بذلك "يمكنهم استعارة كتاب لفترة تصل إلى أسبوعين، ثم إرجاعه واستعارة كتاب آخر".

إطلالة على العالم

مكتبة الأطفال في المدينة القديمة بالعاصمة العلمية للمملكة لا تقتصر أنشطتها على تقديم فرصة للاطلاع على قصص، ومجلات، وكتب، ومعاجم، باللغات العربية، والفرنسية، والإنجليزية، بل تنظّم أيضا جلسات يوميّة لتعليم الحكي القصصيّ.

وتذكر سوزانا كلارك أن المكتبة تنظّم أيضا "ورشات تدريبيّة متنوّعة، تمكّن الأطفال من خوض تجارب ثقافية"، مستحضرة ما شهدته السنة الماضية من ورشات فنية، وورشات كتابة، وغناء، وطبخ مغربي، وتشخيص مسرحي بالعربية.

وتعرف "مكتبة أطفال المدينة" زيارة العديد من المدارس المحليّة، حسب الكاتبة، كما أنها تنقل الأطفال إلى أماكن ترتبط تاريخيا وثقافيا بفاس، من الممكن ألا يكونوا قد زاروها من قبل، مثل "الفندق الأمريكي؛ مستشفى الحيوانات، وقبور المرينيين، وجنان السبيل...".

نافذة أمل

"مكتبة الأطفال"، التي تطفئ شمعتها الرابعة في شهر يناير من السنة الجارية، كانت في يوم من الأيام جزءا من "أحاديث صباحية" جمعت سوزانا مع بعض أصدقائها، وتجاذبوا فيها أطراف الحديث حول الأهمية التي شكّلتها المكتبات بالنسبة لهم عند ترعرعهم.

فكرة تأسيس مكتبة اقترحتها صديقة الكاتبة كاثي بيلافرونتو، وهو ما عملت لجعله واقعا؛ فتمّ اكتراء مكان صغير بالمدينة القديمة بعد مساندة المجتمع المحليّ للفكرة، ثم مُلئت رفوفها بكتب جديدة ومستعملة تبرّع بها بعض الناس، وشغّلت بعد ذلك مكتبيّين يدبِّرون شؤونها.

فكرة تأسيس المكتبة لم تلق في بدايتها ترحيبا واسعا، ولم تنتبه لأهميتها بعض الأصوات التي توقّعت "عدم نجاحها بسبب غياب ثقافة القراءة"، حسب المتحدّثة، وهو ما ثَبُتَ عكسه بـ"حماسة الأطفال المحليّين وأولياء أمورهم"، مستشهدة بوصف أحد الأطفال الأوفياء للمكتبة بأنّها "قصر ذو قصص جميلة"، قبل أن تضيف: "المكتبة تفتح أمام الأطفال عالم الكتب وتوسّع آفاقهم".