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الرئيسية | فن وثقافة | "جون ويك" يغادر المغرب نحو "السينما الأمريكية"

"جون ويك" يغادر المغرب نحو "السينما الأمريكية"

"جون ويك" يغادر المغرب نحو "السينما الأمريكية"
هسبريس من الرباط
الخميس 24 يناير 2019 - 07:16

بين المغامرة والإثارة والتشويق، بدأ فريق عمل الفيلم الأمريكي "جون ويك" العد العكسي لطرح الجزء الثالث من الفيلم العالمي الذي صورت معظم أحداثه بالمغرب.

وأعلنت شركة "تندر رود بيكتشر" عن عرض الفيلم بالقاعات السينمائية ابتداء من 19 ماي المقبل، بعد تصدر جزئيه الأول والثاني إيرادات السينما الأمريكية.

ويعرف الجزء الثالث من الفيلم، الذي صورت أحداثه بين مدن مكناس، والرباط، والقنيطرة، والدار البيضاء، ومراكش، وورززات، وفاس، وأرفود، ومرزوكة، والرشيدية، والصويرة، مشاركة الممثل المغربي سعيد التغماوي، إلى جانب كبار ممثلي السينما العالمية كالممثل الكندي "كيانورريفز".

وعاشت عدد من شوارع المدن المغربية عمليات إطلاق النار ومطاردات خلال تصوير مشاهد "الأكشن" المتعلقة بالفيلم، التي خاض من خلالها بطل الفيلم معركته الجديدة.

وتدور أحداث الجزء الجديد حول فرار "جون ويك" لأنه مُطارد، هذه المرة، على خلفية تعاقد مفتوح تبلغ قيمته 14 مليون دولار لقاء القضاء عليه، وبسبب كسره لقاعدة رئيسية، وهي قتله لشخص بفندق كونتيننتال، والقتيل كان من بين الأشخاص المتورطين في هذا التعاقد المفتوح، وعلى جون ويك أن يشق طريقه وينجو بحياته.

ويحكي الفيلم الأمريكي "جون ويك" قصة قاتل محترف يدعى "جون ويك"، يقوم بتفجير الرؤوس أثناء القتل، ويكشف جانبا من العالم السفلي للجريمة في العالم. وقد خلص الجزء الثاني إلى فتح الحسابات السرية وتوجيه أمر إلى القتلة عبر العالم باغتيال "جون ويك".

يشار إلى أن المغرب حقق أرباحا مهمة من تصوير الأفلام الأجنبية، بلغت أزيد من 60 مليون دولار أمريكي سنة 2018 مقابل 48 مليون دولار في 2017، ليكرس نفسه كوجهة عالمية لتصوير الأعمال السينمائية الدولية والمسلسلات التلفزيونية، بفضل برنامج جديد يسمح لشركات الإنتاج باستعادة 20 في المائة مما تنفقه خلال تصوير فيلم أو مسلسل على أراضيه.

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