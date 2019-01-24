سليماني يحكي قصص "التائهين في أرض الله"

أيوب صدور

صدرت للكاتب حسن سليماني مجموعة قصصية موسومة بعنوان "التائهون في أرض الله"، عن دار القرويين للنشر والتوزيع بالقنيطرة، تعد خامس إصدار للإعلامي المغربي بعد "مراسيم جنازتي" سنة 2017 و"شظايا الأنين" و"هواجس المعنى وأسئلة الهاجس" الصادرتين سنة 2018، و"مارطا وشفيق" 2019.

وحاول الكاتب استبطان الذات البشرية وسبر أغوارها من خلال نص سردي مفعم بالأحاسيس والتأملات الفكرية تجمع بين رفاهة الإحساس وعمق المعنى وجمالية السرد وجزالة العبارة من جهة أخرى.

ويتخذ سليماني الكتابة وسيلة لإدراك وفهم جوانب محددة من الوجود الإنساني، لا سيما تلك المتعلقة بالموت والغدر والهزيمة والخوف والخذلان والضياع والشقاء والوجع، انطلاقا من منظار خاص يجعل الذات المبدعة للقاص لا تحوم حاول ظاهر الحدث بل تتجاوز ذلك إلى أبعد حد من خلال رصده في الباطن.

وتثير "التائهون في أرض" لدى قارئها دهشة وقلقا وتحثه على التأمل قصد القبض على الدلالات والمعاني في النسيج اللغوي للمشاهد السردية للقصص المؤثثة للمجموعة القصصية.

الألم والضعف والحسرة والأنين والوحدة والاغتراب والضياع والتيه آهات وأحاسيس مختلطة صعبة التلاقي تخالج شخوص الإصدار، كتبها سلمياني وباحت بها "التائهون في أرض الله".