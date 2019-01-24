24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2613:4416:3018:5420:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. السيارات والصناعات الغذائية تنعش المبادلات التجارية المغربية المصرية (5.00)

  2. رسالة إلى السيد وزير الثقافة (5.00)

  3. كارلوس غصن يرحب بتقديم الاستقالة من "رونو" (5.00)

  4. خبير عسكري: جيش المملكة قوة مفصليّة أمام الأخطار العابرة للحدود (5.00)

  5. "الفوترة الرقمية" توصد أبواب المحلات التجارية في سلا والقنيطرة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | سليماني يحكي قصص "التائهين في أرض الله"

سليماني يحكي قصص "التائهين في أرض الله"

سليماني يحكي قصص "التائهين في أرض الله"
أيوب صدور
الخميس 24 يناير 2019 - 09:02

صدرت للكاتب حسن سليماني مجموعة قصصية موسومة بعنوان "التائهون في أرض الله"، عن دار القرويين للنشر والتوزيع بالقنيطرة، تعد خامس إصدار للإعلامي المغربي بعد "مراسيم جنازتي" سنة 2017 و"شظايا الأنين" و"هواجس المعنى وأسئلة الهاجس" الصادرتين سنة 2018، و"مارطا وشفيق" 2019.

وحاول الكاتب استبطان الذات البشرية وسبر أغوارها من خلال نص سردي مفعم بالأحاسيس والتأملات الفكرية تجمع بين رفاهة الإحساس وعمق المعنى وجمالية السرد وجزالة العبارة من جهة أخرى.

ويتخذ سليماني الكتابة وسيلة لإدراك وفهم جوانب محددة من الوجود الإنساني، لا سيما تلك المتعلقة بالموت والغدر والهزيمة والخوف والخذلان والضياع والشقاء والوجع، انطلاقا من منظار خاص يجعل الذات المبدعة للقاص لا تحوم حاول ظاهر الحدث بل تتجاوز ذلك إلى أبعد حد من خلال رصده في الباطن.

وتثير "التائهون في أرض" لدى قارئها دهشة وقلقا وتحثه على التأمل قصد القبض على الدلالات والمعاني في النسيج اللغوي للمشاهد السردية للقصص المؤثثة للمجموعة القصصية.

الألم والضعف والحسرة والأنين والوحدة والاغتراب والضياع والتيه آهات وأحاسيس مختلطة صعبة التلاقي تخالج شخوص الإصدار، كتبها سلمياني وباحت بها "التائهون في أرض الله".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.