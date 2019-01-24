لطفي بوشناق يرفض "إغراءات إسرائيلية" بالملايين

هسبريس من الرباط

بعد هجومه على ما عرف بـ"صفقة القرن"، والتي تهدف إلى تسليم القدس عاصمة لإسرائيل، كشف الفنان التونسي لطفي بوشناق عن تلقيه عدة عروض للغناء في إسرائيل؛ لكنه رفضها.

وأكد بوشناق، في حواره مع إحدى الإذاعات التونسية، أن "أحد هذه العروض فاق 400 ألف دولار أمريكي، لتقديم ديو مع فنان إسرائيلي"، مضيفا: "رفضت الموضوع جملة وتفصيلا، وقلت لهم: أنا آسف جدا، لأنني عربي أصيل"، وزاد: "غنيت بكل حب وصدق للقضية الفلسطينية، التي كانت وما زالت قضية كل عربي، ومهما قدمت سأظل مقصرا".

من جهة ثانية، أعلن الفنان التونسي أنه يعتزم إحياء حفلات في الولايات المتحدة الأمريكية والقدس، مبرزا إدراكه صعوبة الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنه سيعمل جاهداً من أجل الغناء في القدس و"مشاركة الفلسطينيين آلامهم وأفراحهم".

وعن غناء بعض الفنانين التونسيين في فلسطين المحتلة، رد على ذلك بالقول: "كل من يقوم بذلك يتحمّل مسؤوليته"، مضيفاً أنه "يغنّي للسجين ولا يغني للسجان"، لذلك يرفض كل العروض التي تصله من إسرائيل للغناء في الأراضي المحتلة.

وسعى الفنان التونسي ، منذ بداياته الفنية، إلى خوض رحلة فكرية موسيقية عميقة، وخاض في عوالم كثيرة تنقلت بين الحب والغربة والسياسة.

واعتبر لطفي بوشناق، في تصريحات صحافية سابقة، أن "الفنان كالسياسي، كلاهما له دور في صناعة التاريخ"، مبرزا أنّ "اللحن الممتاز والكلمة الراقية يعبران الحدود بدون قيود، شريطة أن يكون العمل صادقاً".