الجابري: الطاقات المسرحية المغربية "مدفونة"

رشيد بيجيكن من اشتوكة أيت باها

قال الفنان الإمارتي عبد الله الجابري إن المسرح في دولة الإمارات العربية المتحدة شبه منقرض، وأن الاهتمام منصبّ على الدراما التلفزيونية أكثر من المسرح، "غير أن صاحب السمو الدكتور سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، هو الذي يرجع إليه الفضل في تبني المسرح، حيث يعمل المستحيل في سبيل إحياء المسرح، وتطويره وتجديد روحه، بعد أن أصبح في غرفة الإنعاش بين الحياة والموت"، يضيف الجابري.

وأوضح الفنان الإماراتي، خلال ورشة تكوينية في المسرح، نظمت اليوم بمدينة بيوكرى بإقليم اشتوكة آيت باها، أن "حاكم الشارقة يُحاول إيجاد مواقع جديدة للمسرح، وضخ نفس جديد في العمل المسرحي، ففكر في مسرح الصحراء، الذي تدور عروضه في رمال الصحراء بكل مكوناتها الطبيعية، التي تُستغل كديكور وإكسسوار".

وأشار الجابري إلى أن الإمارات تشهد تنوعا في تيمات الاشتغال على مواضيع المسرح، قائلا: "لدينا مسرح الطفل، مسرح الكبار، مسرح متخصص في التراجيديا، مسرح الكوميديا وغيرها، وكلها تشتغل على تيمات ومجالات مختلفة".

وبخصوص اشتغاله، قال الجابري: "أشتغل على كل المواضيع، دون أن أتعدى حدودي، ودون الخوض في القضايا السياسية".

وفي سؤال لهسبريس عن موقع المسرح في الإمارات مقارنة بباقي الأعمال الفنية، قال الجابري إن "تحديات عالم التكنولوجيا وولوج الشاشة الفضية كل البيوت جعلت الجمهور يبتعد كثيرا عن متابعة العروض المسرحية إلا في بعض المناسبات الوطنية، ونسجل في هذا الخصوص نفورا وغياب الإقبال على المسرح".

وأضاف الجابري "بأمانة، أتحدّث إليكم، المغرب يتوفر على كفاءات وبراكين من الطاقات، لكنها مدفونة، حيث إن الممثل المغربي مهما حقق من إنجازات، يظل مدفونا، وإن كنت غير مطلع على الأسباب، لكني أعتقد أن الجانب المادي يلعب دورا محوريا في هذا الصدد، فكل الفنانين بإمكانهم بلوغ قامة الطيب الصديقي"، مشيرا إلى أن "الموعد المسرحي الدولي في دورته الخامسة بمدينة بيوكرى الهامشية يُعد نموذجا يمكنه الارتقاء إلى مستويات أعلى، بالانفتاح على تجارب الدول العربية والأوروبية".