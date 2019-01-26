24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2513:4516:3118:5620:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. أنثربولوجي ألماني: دين محمد ﷺ واحد .. ولا وجود لـ"إسلام مغربي" (5.00)

  2. ضرورة انسحاب المغرب من الجامعة العربية ومنظمة الفرنكوفونية (5.00)

  3. المنع من دخول بلدان عربية يعيد نقاش "انتهاك كرامة المغربيات" (5.00)

  4. الملك محمد السادس يجدد دعوة الرئيس الروسي بوتين لزيارة المغرب (5.00)

  5. أزمة الطلب تعمق خسائر قطاع العقار للسنة الرابعة على التوالي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | وفاة الموسيقار الفرنسي الشهير ميشيل لوغران

وفاة الموسيقار الفرنسي الشهير ميشيل لوغران

وفاة الموسيقار الفرنسي الشهير ميشيل لوغران
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 26 يناير 2019 - 13:35

توفي الملحن والموسيقي الفرنسي الشهير ميشيل لوغران، مبدع موسيقى الأفلام التي طبعت السينما الفرنسية، من قبيل "مظلات شيربورغ" (بارابلوي دو شيربورغ) و"آنسات روشفور" (دوموازيل دو روشفور)، عن عمر يناهز 86 سنة.

وكان ميشيل لوغران الحائز على ثلاث جوائز "أوسكار"، وخمس جوائز "غرامي أورادز"، أيضا، موضّبا للموسيقى ورئيس أوركسترا ومغنيا.

وقد كرس لوغران أزيد من 50 سنة من عمره للموسيقى والسينما، حيث اشتغل إلى جانب كبار المغنين من حجم راي شارلز وفرانك سيناترا، وشارل ترينيت وإديث بياف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.