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كُتّاب وآراء
وفاة الموسيقار الفرنسي الشهير ميشيل لوغران
توفي الملحن والموسيقي الفرنسي الشهير ميشيل لوغران، مبدع موسيقى الأفلام التي طبعت السينما الفرنسية، من قبيل "مظلات شيربورغ" (بارابلوي دو شيربورغ) و"آنسات روشفور" (دوموازيل دو روشفور)، عن عمر يناهز 86 سنة.
وكان ميشيل لوغران الحائز على ثلاث جوائز "أوسكار"، وخمس جوائز "غرامي أورادز"، أيضا، موضّبا للموسيقى ورئيس أوركسترا ومغنيا.
وقد كرس لوغران أزيد من 50 سنة من عمره للموسيقى والسينما، حيث اشتغل إلى جانب كبار المغنين من حجم راي شارلز وفرانك سيناترا، وشارل ترينيت وإديث بياف.