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الرئيسية | فن وثقافة | المخرج البريطاني كريستوفر نولان يعود بفيلم جديد

المخرج البريطاني كريستوفر نولان يعود بفيلم جديد

المخرج البريطاني كريستوفر نولان يعود بفيلم جديد
هسبريس - افي
الأحد 27 يناير 2019 - 01:47

أعلنت شركة "وارنر بروس" الأمريكية للانتاج أن الفيلم الجديد للمخرج البريطاني كريستوفر نولان سيُعرض في دور السينما في يوليوز 2020؛ دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وذكرت الشركة، في بيان، أن 17 يوليوز 2020 هو التاريخ المحدد للعرض، مشيرة إلى أن العمل يمكن رؤيته على "شاشات الآيماكس"، وكالعادة تحيط به هالة من الغموض يتميز به دومًا كل مشروع للمخرج البريطاني.

وتعد عطلة نهاية الاسبوع الثالث من يوليو زهي التاريخ المعتاد لإطلاق أعمال نولان؛ كما حدث سابقًا مع أفلام "Dark Knight" أو "فارس الظلام" و "Inception" أو "البداية" و"The Dark Knight Rises" أو "نهوض فارس الظلام"، أو حديثًا مع "دونكيرك".

وفي "دونكيرك" قصّ نولان من وجهات نظر مختلفة ما يسمى بـ"عملية دينامو" وهي عملية إنقاذ لجنود بلجيكيين وفرنسيين وبريطانيين حاصرهم الجيش النازي أواخر ماي 1940 شاركت فيها جميع أنواع السفن بما فيها المدنية.

شارك مارك رايلانس وكينيث براناه وتوم هاردي وسيليان مورفي ومغني فريق وان ديركشن هاري ستايلز في طاقم تمثيل ذلك الفيلم الذي نال ثلاث جوائز أوسكار:أفضل مونتاج وأفضل مونتاج صوتي وأفضل مكساج صوت.

ويمثل المشروع الجديد الفيلم الروائي الطويل الـ11 للمخرج الذي يعد واحدًا من السينيمائيين الأكثر شهرة ونجاحا حاليًا وحصدت أفلامه ما يقرب من خمسة مليارات دولار عالميًا.

وسبق وأن ترشّح نولان خمس مرات للأوسكار كمنتج ومخرج عن "دونكيرك"، وكمنتج وكاتب سيناريو عن "البداية"، وكسيناريست عن "Memento".

وقد توطدت علاقة العمل بين نولان و"ورانر بروس" مع ثلاثية باتمان التي ربحت ملياري و500 مليون دولار قي دور السينما.

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