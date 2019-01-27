بناية "القلعة الحمراء" تدخل لائحة التراث الوطني

هسبريس - و.م.ع

قامت وزارة الثقافة والاتصال بإدراج بناية "القلعة الحمراء" بإقليم الحسيمة ضمن لائحة التراث الوطني، وذلك في إطار تقييد وتسجيل مجموعة من المباني والمواقع التاريخية ضمن هذه اللائحة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ بهذا الخصوص، أنها عملت على إصدار سلسلة من القرارات والمراسيم، تهم تقييد مجموعة من المواقع والمباني ضمن اللائحة الوطنية للتراث الثقافي، على رأسها بناية القلعة الحمراء المتواجدة بتراب جماعة أربعاء تاوريرت بإقليم الحسيمة، والتي يعود تاريخ بنائها إلى ثلاثينيات القرن الماضي.

وأشار بلاغ الوزارة، في هذا الصدد، إلى أن هذه البناية تشكل جزءا أساسيا من الذاكرة الجماعية لسكان المنطقة، نظرا لهندستها المعمارية الفريدة، إذ كانت تعتبر قلعة ومقرا إداريا متعدد الخدمات بفضل غرفها البالغ عددها 99 غرفة.

وتعتزم الوزارة، من خلال مشاريع التهيئة والترميم التي باشرتها بالموقع، جعله قطبا للسياحة والثقافة بمنطقة الحسيمة، والجهة عموما، بهدف ضمان إشعاع تراث المنطقة، وكذا الإسهام في التعريف بالموروث الثقافي والتاريخي وبمؤهلات منطقة أربعاء تاوريرت على جميع الأصعدة، مذكرة بإحالة مشروع تقييد بناية القلعة الحمراء على رئاسة الحكومة من أجل المصادقة عليه.

وأضاف البلاغ أن تقييد وتسجيل مجموعة من المباني والمواقع التاريخية ضمن التراث الوطني، يأتي في إطار حرص الوزارة على تنفيذ مخططها العملي الرامي إلى حماية وصيانة وتثمين التراث الوطني المادي واللامادي، وسعيا منها إلى التعريف به وإبرازه وإدراجه في المنظور التنموي الشامل، وتطبيقا للمواد القانونية ذات الصلة بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات.

وخلص ذات المصدر إلى أن الوزارة تلتزم بمواصلة سياستها الإستراتيجية المرتبطة بحماية وصيانة مؤهلات التراث الثقافي الذي يعد قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بغية بث نفس جديد في المشهد الثقافي الوطني وتوفير شروط تعزيزه وإغنائه، باعتباره عنصرا أساسيا من عناصر التنمية المستدامة.