مفكرون مصريون يثمنون عطاءات عابد الجابري

كاميليا كريم من القاهرة

إلى أي حد أثرت أفكار محمد عابد الجابري في الثقافة العربية؟ وكيف ساهمت نظرياته في تأسيس وتقويم العقلية العربية؟ وما الذي بقي من مشروع محمد عابد الجابري؟ أسئلة من بين أخرى طرحها مثقفون وأكاديميون مصريون في ندوة فكرية حول "نقد الفكر العربي لمحمد عابد الجابري" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

أستاذ الفقه الإسلامي أحمد سالم دعا إلى استعادة أفكار الجابري في ظل الأزمة التي يعيشها الواقع العربي اليوم، مبرزا أن "أطروحاته الفكرية تتميز بطرح أسئلة محورية وعميقة، استطاعت أن تذكي انخراطه الوازن والفاعل في فضاء الفكر العربي المعاصر".

وتابع الأكاديمي المصري مداخلته قائلا: "الجابري ركز على تحليل الآليات التي يعمل بها العقل العربي، وشخص الأمراض المزمنة، لكن لم يقدم حلولا في كتاباته والسبيل لتفكيك جمود هذا العقل، لذلك على المثقفين استكمال ما بدأه الجابري".

وأضاف أن محمد عابد الجابري ساهم في بلورة جملة من المواقف والقناعات الفكرية والتاريخية، في مقاربته للتراث العربي الإسلامي والأطروحات المختلفة، والتفكير في مشروع نهضوي عقلاني عربي، وهو ما أسهم في بروز اسمه كقامة فكرية ومعرفية قل نظيرها في المشهد الثقافي العربي، يقول أحمد سالم،مشيرا إلى أن التزام الجابري بالعمل السياسي المباشر، وكذا اهتمامه الفكري بقضايا الصراع الإيديولوجي والسياسي في المغرب وفي الوطن العربي منحنا "جملة من الاقتناعات الفلسفية الهادفة إلى تطوير المجتمع العربي".

وفي بسطه لمسار العقل العربي للجابري، أوضح أستاذ الفقه الإسلامي أن "المفكر المغربي لخصها في آليات ثلاث، ويتعلق الأمر بسلطة اللفظ على حساب المعنى، وسلطة الأصل على حساب الفرع، وسلطة التحويز".

وأضاف الأكاديمي المصري أن الجابري أوضح أن "هذه السلطات الثلاث هي المسؤولة عن تخلف العقل العربي رغم جمود حركته، وقام بالبحث في أصول التراث بما يبرر سيطرة هذه الآليات الثلاث على العقل العربي".

من جهته، وضع أستاذ الفلسفة صلاح سالم المفكر المغربي في صدارة الفكر العربي والفكر الإنساني، وقال إن "الجابري يعد واحدا من العقول العربية الكبيرة، التي أنتجت أكثر من 30 كتابًا مهمًا، ورجلا قوميا عربيا مهموما بالعقل العربي، فقد بدأ بداية نقدية، وانتهي نهاية وصفية، وكان الأكثر دقة وصحة".

وأكد صلاح سالم أن "المسار الفكري لمحمد عابد الجابري غني وثري بالاقتناعات والتمثلات الفلسفية، التي صنعت خلفيات نتاجه النظري والفكري، سواء تعلق الأمر بالطرح الفلسفي أو ارتباطه بقراءته للتراث، أو صوغه مواقف وطنية وقومية تتواءم مع مشروع النهضة العربية الذي آمن به".

أما الدكتور أشرف منصور فخصص مداخلته لتشريح كتاب "العقل السياسي العربي"، الذي وصفه بـ"أكثر النماذج الفكرية اتصالا بالحاضر"، موضحا أن "الجابري قسم كتابه إلى ثلاثية بنيوية مختلفة عن "العقل النظري العربي"؛ البيان والعرفان والبرهان في مقابل القبيلة والغنيمة والعقيدة، حيث لاحظ سيطرة أشكال سلبية ثلاثية على الواقع والمجتمع العربي الإسلامي".

وأكد أشرف منصور أن الأطروحات الفكرية للجابري تعد في كثير من أوجهها الروح المعبرة عن أنماط من التوتر والتحول التي يشهدها الواقع العربي، مضيفا أن "الجابري طرح أسئلة الفكر العربي المعاصر بمنهج تنظيري تنويري لمقاربة كل تمثلات وأشكال الصراع السياسي في الوطن العربي".