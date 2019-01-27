اللعبي يستنكر قرار حظر الجمعية الثقافية "جذور"

هسبريس - وائل بورشاشن

قال عبد اللطيف اللعبي إنه ضد منع الجمعية الثقافية "جذور". ووصف هذا الحظر بـ"الضربة القاسية لحرية التعبير والثقافة الحية بالمغرب".

وأضاف الشاعر والمناضل المغربي، في منشور له، أن جمعية "جذور" من الجمعيات الناشطة في المجال الثقافي ليس على مستوى المغرب فقط، بل على مستوى القارة الإفريقية وما يتجاوزها.

ورأى اللعبي أن هذا المنع "سابقة في تاريخ المغرب منذ استقلاله"، موضحا أنه حسب معرفته لم تمنع من قبل بالمغرب أي جمعية اشتغلت بالمجال الثقافي، رغم منع أحزاب سياسية، ومجلات أدب أو رأي، ومنع كتب بطريقة مقنّعة، إضافة إلى بعض المثقفين والكوميديين.

وضمّ الشاعر المغربي، الحاصل على جائزة الغونكور الفرنسية الرفيعة، صوته إلى "أصوات عديدة بالمغرب والعالم بدأت تقف ضد هذا الحظر الذي لا معنى له، والذي يضر كثيرا بجسم ثقافي واجتماعي يعاني أصلا من العديد من الأدواء".

وختم اللعبي منشوره بالتأكيد على دعمه الأخوي واللامشروط لمنشطي جمعية "جذور" ومناضليها وجمهورها ضد حظرها، الذي تم النطق به نهاية دجنبر 2018.

تجدر الإشارة إلى أن مقرَّ جمعية "جذور" استقبَلَ، في السنوات الثلاث الماضية، حلقات برنامج عُرض على اليوتوب بعنوان "dîner 2cons1"، ورفعت آخر حلقاته سقف "أريحية" مناقشة عمل المؤسسة الملكية في حوارات مسجّلة داخل المغرب.

وتمّ حلّ الجمعية بناء على ملتمس من النيابة العامة بطلب من عامل عمالة الدار البيضاء- أنفا؛ وهو القرار الذي أصدرته المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في 26 دجنبر الماضي، بحجّة تضمن حلقات البرنامج "إساءة إلى الدين الإسلامي، وإهانة هيئة منظّمة وموظّفي الإدارة العمومية، والمجاهرة بتعاطي المشروبات الكحولية أمام جمهور من بينه قاصرون".