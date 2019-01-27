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الرئيسية | فن وثقافة | اللعبي يستنكر قرار حظر الجمعية الثقافية "جذور"

اللعبي يستنكر قرار حظر الجمعية الثقافية "جذور"

اللعبي يستنكر قرار حظر الجمعية الثقافية "جذور"
هسبريس - وائل بورشاشن
الأحد 27 يناير 2019 - 15:36

قال عبد اللطيف اللعبي إنه ضد منع الجمعية الثقافية "جذور". ووصف هذا الحظر بـ"الضربة القاسية لحرية التعبير والثقافة الحية بالمغرب".

وأضاف الشاعر والمناضل المغربي، في منشور له، أن جمعية "جذور" من الجمعيات الناشطة في المجال الثقافي ليس على مستوى المغرب فقط، بل على مستوى القارة الإفريقية وما يتجاوزها.

ورأى اللعبي أن هذا المنع "سابقة في تاريخ المغرب منذ استقلاله"، موضحا أنه حسب معرفته لم تمنع من قبل بالمغرب أي جمعية اشتغلت بالمجال الثقافي، رغم منع أحزاب سياسية، ومجلات أدب أو رأي، ومنع كتب بطريقة مقنّعة، إضافة إلى بعض المثقفين والكوميديين.

وضمّ الشاعر المغربي، الحاصل على جائزة الغونكور الفرنسية الرفيعة، صوته إلى "أصوات عديدة بالمغرب والعالم بدأت تقف ضد هذا الحظر الذي لا معنى له، والذي يضر كثيرا بجسم ثقافي واجتماعي يعاني أصلا من العديد من الأدواء".

وختم اللعبي منشوره بالتأكيد على دعمه الأخوي واللامشروط لمنشطي جمعية "جذور" ومناضليها وجمهورها ضد حظرها، الذي تم النطق به نهاية دجنبر 2018.

تجدر الإشارة إلى أن مقرَّ جمعية "جذور" استقبَلَ، في السنوات الثلاث الماضية، حلقات برنامج عُرض على اليوتوب بعنوان "dîner 2cons1"، ورفعت آخر حلقاته سقف "أريحية" مناقشة عمل المؤسسة الملكية في حوارات مسجّلة داخل المغرب.

وتمّ حلّ الجمعية بناء على ملتمس من النيابة العامة بطلب من عامل عمالة الدار البيضاء- أنفا؛ وهو القرار الذي أصدرته المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في 26 دجنبر الماضي، بحجّة تضمن حلقات البرنامج "إساءة إلى الدين الإسلامي، وإهانة هيئة منظّمة وموظّفي الإدارة العمومية، والمجاهرة بتعاطي المشروبات الكحولية أمام جمهور من بينه قاصرون".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - رشيد الأحد 27 يناير 2019 - 16:00
و ملي يخرج تقرير هيومان رايس ووتش العام الجاي و يقول باللي المغرب يمارس التضييق على حقوق الإنسان و حرية التعبير في المغرب قولو عليهم عاوتاني راه كذوب و استهداف !!
و شوف سبحان الله دول قليلة فقط تقريبا 3 هي اللي كاتشكى و كاترفض تقارير هيومان رايس ووتش : كوريا الشمالية و إسرائيل و المغرب !
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0
2 - imad الأحد 27 يناير 2019 - 16:02
و الشعب المغربي كله يستنكر جمعية جذور و يستنكرك انت كذلك ... ايها النكرة ... تحبون الفساد في المغرب ان شاء الله لن تستطيعوا
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1
3 - متتبع الأحد 27 يناير 2019 - 16:04
وهل ضروري من حضور الجعة اي "البيرة" فوق طاولة النقاس لكي نقول انها "ثقافية" ...!!؟؟
اقهرتونا يا اشباه المثقفين
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7
4 - رشدي الأحد 27 يناير 2019 - 16:07
هذا مشكل فالعقلية المغربية ديالنا، دائما نهتم بالمظاهر لدرجة كانساو و ماكانبقاوش نهتمو بالجوهر : شفنا غير قراعي الخمر و السجائر و البنت لي مقرعة راسها و ما ديناهاش فالأفكار ديالهم و الملاحظات ديالهم لي فمحلها بحال السلطة و الملكية و الكرامة و الانسانية المفقودة و التمييز داخل المجتمع بين "الفاسي" و "الغير فاسي" و الريع و المحسوبية و الحراك الاجتماعي و حتى الفن و الإبداع و الطابوهات و النفاق... هادشي كله و أكثر تناقش بلغة يفهمها الجميع ماعدا شخص او اثنين تكلموا بالفرنسية، لكن الأغلبية ما انتبهوش للنقاش و ركزوا على المظاهر ..
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