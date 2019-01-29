"الأطلس الكبير" تعلن لائحة المؤلَّفات المرشّحة

هسبريس - وائل بورشاشن

أعلن المعهد الفرنسي بالمغرب عن المؤلَّفات التي اختارتها لجنة تحكيم "جائزة الأطلس الكبير" للمشاركة في دورتها الخامسة والعشرين برسم سنة 2019.

ومن بين العناوين التخييليّة، المكتوبة باللغة الفرنسية، التي وردت في بيان المعهد الفرنسي بالمغرب، "ابن خلدون، سيرة روائية" لعبد السلام شدادي، "الملحمة الشعرية لتانِيت الأسيرة"، لأحمد بوكوس، و"أختي ثورِيَّة، أول طيّارة في العالم العربي"، لصلاح الدين الشاوي.

ومن المؤلّفات المغربية المرشّحة لجائزة الأطلس الكبير في السنة الجارية 2019، "سليمان بستانيُّ الكلمات" لعز الدين المتين، و"سرّ الشارع الكبير" لعبد الله ساعف، و"لم تكن الشمس مجبرة" لسعد خياري، و"أين الذهاب لأكون وحيدا" لمأمون الحبابي.

"العشاء الأكثر من اللازم" لياسمينة غلجاري حل أيضا ضمن المؤلّفات المشاركة، إلى جانب "ليس حتى ميتا" ليوسف أمين العلمي، و"قلب مغربي" لجون زاغَنياري، و"شهادة كتاب" لعبد الله بيضا، و"الآيت عزيزون" لزكيّة داود، و"الأغاني الأخيرة للمتمرّدين" لحميد بناني.

ومن بين العناوين المرشّحة في الصنّف نفسه، "مدينة الفضوليين" للحسن بلقاضي، و"كراس من الطين" لسليمة الوفا، و"بعيدا عن فاس المتناثرة" لفرانسين خان، و"قنينة الصرصور أو الجشع البشري"، لمحمد نضالي.

أما الترجمات المرشّحة لنيل "جائزة الأطلس الكبير"، حسب المصدر نفسه، فهي: ترجمة خالد بلقاسم لـ"ما العمل؟" لكاتبه جون لوك نانسي، وترجمة جلال الحكماوي لـ"مصادرة: كلمات، صور، وأزمنة"، لماري خوصي موندزين، وترجمة "فريد الزاهي" لـ"تجربة الألم بين التحطيم والانبعاث" لديفيد لوبريتون.

كما رشّحت عناوين أخرى من قبيل: ترجمة فريد الزاهي لـ"البيت المحمدي، نظرات على محبة النبي في التصوف الإسلامي" لكلود عدّاس، وترجمة حميد جسوس لـ"مسألة الغياب" لباتريك شاموازو، و"كتابة الكارثة" لموريس بلانشو التي ترجمها عز الدين شنتوف.

ترجمة محمد بنيس لمختارات من قصائد ميشيل دوغي حاضرة أيضا في لائحة الترجمات المرشّحة للجائزة في السنة الجارية، إلى جانب ترجمة فريد الزاهي لـ"برغْسون ما بعد الكولونيالي" لسليمان بشير ديان، وترجمة جلال الحكماوي لـ"ما يستطيعُهُ التاريخ" لكاتيه باتريك بوشيرون، وترجمة عبد السلام شدادي للكتابات السياسية لجون جاك روسو.

ومن المرتقب أن تستقبل العاصمة الرباط، يوم 14 فبراير المقبل بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، حفل تقديم "جائزة الأطلس الكبير" للظَّافِرِين بها من كل صنف برسم سنة 2019.