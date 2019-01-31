معرض متنقل يحيي ذكرى وفاة الطيب الصديقي

هسبريس من الرباط

بمناسبة الذكرى الثالثة لوفاته، تنظم مؤسسة الطيب الصديقي معرضا متنقلا مفتوحا سيتنقل بين 4 جهات بالمغرب، بدءاً من 5 فبراير المقبل بمحطة القطار الرباط-أكدال على الساعة الثالثة.

المعرض سينظم بشراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، وسيحط الرحال بمحطة فاس خلال شهر مارس، ثم طنجة في شهر أبريل، وأخيرا مراكش في شهر ماي.

وتندرج بادرة هذا المعرض، وفق منظميه، ضمن أهداف مؤسسة الطيب الصديقي، ومنها "إحياء العطاء المتميز للراحل، الذي تجاوز حدود العالم العربي، ليس فقط في الميدان الفني والثقافي، وإنما كجزء من التراث المغربي عبر الحقب والأجيال التاريخية".