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كُتّاب وآراء
بوعلي يعرض "الكاريكاتور والمجتمع" في دار اللوان
يقيم مبارك بوعلي، رسام الكاريكاتير بجريدة هسبريس الإلكترونية، معرضا للرسوم الكاريكاتورية بمقر دار اللوان الكائنة في المدينة العتيقة للرباط، غدا السبت، ابتداء من الساعة السابعة مساء.
بوعلي اختار لمعرضه، الذي يُعد من المناسبات النادرة التي تُعرض فيها الرسوم الكاريكاتورية، عنوان "الكاريكاتور والمجتمع"، في إشارة رمزية إلى التصاق فن الكاريكاتور بهموم والقضايا اليومية للمواطنين.
ويرمي بوعلي من خلال تنظيم المعرض، الذي ستُعرض فيه رسوم كاريكاتورية سبق أن نشرها في جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى إخراج فن الكاريكاتور من نطاق الإعلام إلى الفضاء العام، كأداة للتعبير عن القضايا اليومية للناس.
ولإضفاء مزيد من السخرية على فضاء دار اللوان حيث سينظم المعرض، ارتأى بوعلي أن يجعل مقابل الدخول إلى المعرض نُكتة، يحكيها الزائر قبل الدخول إلى فضاء المعرض.