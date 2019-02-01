الحقيوي يناقش "الخطاب السينمائي" في مؤلف جديد

هسبريس من الرباط

عن دار النشر سليكي إخوان بطنجة، صدر للناقد السينمائي سليمان الحقيوي كتاب نقدي جديد، بعنوان "الخطاب السينمائي قضايا في التلقّي والتأويل".

ويعدّ هذا المؤلف العمل النقدي الثالث للناقد، بعد كتاب "سحر الصّورة السينمائية" الصادر عن دار الراية سنة 2013، و"نقد السينما الأمريكية" الصادر عن الدار نفسها سنة 2015.

ومما جاء في مقدمة الكتاب، البالغ عدد صفحاته 150 صفحة من الحجم الكبير: "هل فكّرنا يوما في ما يهم معرفة القارئ عن السينما والصورة؟ أو ما يفيده فيها من قضايا؟ فتَلَقّي الفن في البلدان العربية لطالما كان تلقيا مضطربا، فلم تعش الفنون عبر تاريخنا الطويل سوى بضعة عقود من الحرية، وما بقي من التاريخ العربي كان الفن يتنفس فيه في إطار ضيق وخانق؛ كان عليه أن يتحايل من أجل أن يجد موطئ قدم في صراع خفي ومعلن لم يكن فيه طرفا أقوى إلا في فترات قصيرة تعدّ بالسنوات لا بالعقود. وقد كان حظ الصورة من بين باقي الفنون الأخرى حظا سيئا".

وتتوزّع فصول الكتاب إلى قسمين رئيسيين؛ الأول منهما خصّصه الناقد لمقاربة مجموعة من القضايا التي عالجها تحت عنوان "قضايا في التلقي". ومن هذه القضايا نقرأ مدخلا خاصا بتعريف الصورة على اختلاف المجالات المعرفية التي تداولتها. وفي القسم نفسه أيضا يعالج الكتاب موضوع السينما وحدود التلقي، ثم ينتقل إلى دراسة علاقة الأدب بالسينما من مداخل مختلفة، منها نقل الرواية إلى الشاشة وتمثلات القارئ والمشاهد حول ما يقرأ وما يشاهد من أعمال سينمائية وروائية.

كما نقرأ أيضا عن النقد السينمائي ومعاركه، فيتعرّض الكتاب إلى مختلف العوائق الكبرى التي يواجهها النقد في العالم العربي؛ ثم يعالج عوائق تلقي الفيلم الجميل، السينما والعنف، القبلة في السينما والحلم بنقل لغة الفيلم.

أما القسم الثاني فيعالج قضايا متعلقة بالتأويل، منها اضطهاد الصورة، وحكاية الصورة مع المنع. وينتقل الكاتب بعدها لدراسة حدود الفن والأخلاق في السينما، والسينما بين الإبداع والإنتاج، والسينما والربيع العربي، والسينما والثورة.

ينتهي الكتاب في الختام إلى ضرورة العودة إلى الكثير من القضايا المتعلقة بتلقي الفن والسينما عموما، في زمن تضيق فيه المعرفة بالصورة ويكثر فيها استهلاكها.