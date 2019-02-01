أكاديميون: التنوع الثقافي يساهم في إدماج الأقليات

كاميليا كريم من القاهرة

وصف أنور مغيث، رئيس المركز المصري القومي للترجمة، المرحلة الحالية التي تعيشها الأمة العربية بـ"المرحلة التاريخية، لإلغائها فكرة تهديد التنوع الثقافي لوحدة الأمة"، معتبرا أن "التنوع الثقافي سيساعد في رعاية ثقافات الأقليات ودعمهم وحمايتهم.

وقال الأكاديمي المصري، في ندوة بعنوان "سياسات التنوع الثقافي والاندماج الاجتماعي"، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن "التنوع الثقافي يعتبر ميزة تحافظ على الأمة وتمنحها ديناميكية، وتطوِّرُ تمكُّنها من الانفتاح بشكل أكبر على العالم الخارجي، بعكس الأمم التي لا يوجد لديها تنوع ثقافي، والتي يدفعها ذلك إلى الانغلاق".

وأضاف أن "لحظة التحول في تاريخ البشرية فيما يخص التنوع الثقافي، جاءت بالتزامن مع ظهور اتفاقية حماية التنوع الثقافي باليونسكو، التي تهدف إلى حماية ثقافة الأقليات ودعمهم وإدماجهم في المجتمع، خاصة أن حماية التنوع الثقافي والاعتراف به يساعد إلى حد كبير في إدماج الأقليات في بوتقة المجتمع، ويساعد أيضا في زيادة الانتماء للأمة الواحدة".

واعتبر مغيث أن "تهميش التنوع الثقافي في الماضي زكى فكرة الثقافة الواحدة أو ثقافة العاصمة، في ظل انتشار إشاعات تروج لتفرقة التنوع الثقافي بين الناس وأفراد المجتمع".

من جهته، أثار عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، دور الجامعات في إحداث تنمية حقيقية بين المجتمعات العربية، وقال إن "الجامعة الآن أصبح لديها حراك مجتمعي بشكل أكبر من المنطقة الجغرافية المحيطة بنا، وإحداث حالة تنمية حقيقية في هذه المجتمعات".

وعن أدوار الجامعات العربية، أوضح أن "فكرة إنشاء الجامعات كانت في البداية للتعليم فقط، وبعدها ظهر مستوى ثان كهدف للجامعات وهو البحث العلمي، حتى ظهر المستوى الثالث من الجامعات وهي الجامعات التي تهدف إلى خدمة المجتمع، وهو ما ساعد أن تكون الجامعة منصهرة داخل المجتمع"، مبرزا أن دور الجامعة في العصر الحديث يتجلى في التبادل الثقافي وتصحيح المفاهيم المغلوطة والتواصل مع العالم الخارجي.

أما أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، فشدد على ضرورة إيمان المجتمعات العربية بمبدأ التعددية، وقال: "لا بد من تكاثف الجهود والتعاون من أجل تحقيق الهدف الواحد، وهذا هو ما يساعد في إحداث ما يسمى التماسك الاجتماعي".

وحلت جامعة الدول العربية ضيف شرف على الدورة الـ50 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2019، الذي من المُقرر أن تختتم فعالياته في الخامس من فبراير المقبل، كما تحتفي هذه الدورة بشخصيتي المعرض ثروت عكاشة، وسهير القلماوي.