لبيض يدشن مسيرته الاحترافية بـ"عيش الحكاية"

هسبريس من الرباط

بعد عام من فوزه بلقب الموسم الثاني من برنامج "ذا فويس كيدز"، طرح الطفل حمزة لبيض أول فيديو كليب غنائي له بعنوان "عيش الحكاية"، صوره قبل أشهر في "ديزني لاند" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وهيمنت على أجواء كليب، الذي حمل توقيع المخرج محمد عبد الحق، وإنتاج قناة "ام بي سي"، أميرات أفلام عالم الخيال في ديزني، ليدشن به أولى خطواته الاحترافية في المجال الفني بعد تتويجه بلقب الدورة الثانية من برنامج "ذا فويس كيدز"، وحصوله على أعلى نسبة تصويت، متفوقا على باقي المشاركين في الجولة النهائية.

وأسر لبيض، خلال مروره بالبرنامج، قلوب ومسامع العديد من المشاهدين في العالم العربي وأشعل حماسهم، بل وأدمع عيونهم فرحاً وتعاطفاً وتأثراً ومحبة؛ وهو ما أتاح للقيصر كاظم الساهر أن يسجّل هدفه الثاني في مرمى البرنامج للموسم الثاني على التوالي.

وبادر عدد من الفنانين إلى دعم أغنية لبيض الأولى، وفي مقدمتهم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي كتبت في تغريدة نشرتها على حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "موهبتك كانت واضحة من أول يوم.. حمزة لبيض بتمنالك التوفيق وألف مبروك الكليب الحلو".

وكان حمزة قد أكد في عدد من المناسبات أن العمل الفني لن يؤخّره عن الدراسة على الإطلاق، وهو ما شدّد عليه مدرَّبه كاظم الساهر بالقول إن "الأولوية بالنسبة للأطفال هي للدراسة والتعليم، وهذا الأمر يعطيهم القدرة على حسن الاختيار".

وحصل حمزة لبيض، بعد تتويجه بلقب "ذا فويس كيدز"، على عددٍ من الجوائز العينية والنقدية؛ أبرزها رحلة عائلية مقدمة من "ديزني باريس" لتصوير أغنيته "عيش الحكاية"، في تكريس للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين "ديزني" وبرنامج "ذا فويس كيدز"، ومنحة دراسية قيمتها 200 ألف ريال سعودي، ورحلة عائلية إلى لندن مقدمة من "Wego"، وتوقيع عقد مع شركة "بلاتينوم ريكوردز" للإنتاج والتوزيع الموسيقي مع إنتاج أغنيته المصوّرة بطريقة الفيديو كليب "عيش الحكاية".