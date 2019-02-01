العسري يتفحص نماذج "اللسان القصري الدارج"

هسبريس من الرباط

صدر للكاتب عبد المالك العسري كتاب بعنوان "نماذج وصور من اللسان القصري الدارج"، عن مطبعة إفزارن بمدينة طنجنة.

ووفق صاحب الكتاب، وهو أحد المهتمين بالتاريخ والتراث المحلي لمدينة القصر الكبير، فإن المؤلَّف "يهدف إلى التعريف بخصائص اللسان القصري الدارج، من خلال بعض النماذج والصور، في مختلف بنياته اللغوية، الصوتية، والتركيبية النحوية والدلالية، وبالتالي الكشف عن علاقته باللغة العربية الفصحى".

الكتاب يقع في 110 صفحات، وتم تقسيمه إلى مقدمة، وفرش نظري، إضافة إلى معجم ضم 500 كلمة من المصطلحات المحلية المتداولة في المدينة.