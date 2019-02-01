24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:54
|08:22
|13:46
|16:36
|19:01
|20:18
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المردودية محور عقد كارتيرون في تدريب الرجاء
- تلوث بكتيري يمنع ترويج حليب أطفال إسباني
- بنشماش ينفي تسريب تسجيلات "تقصي الحقائق"
- التحديات الاقتصادية الكبرى للمملكة سنة 2019
- الإبداع والابتكار في التسيير"المرفق العام نموذجا"
شبح الإضراب العام يخيم على المغرب أمام رفض الحكومة زيادة الأجور (5.00)
"مَعْرَكَةُ الْمُدِيرِينَ": تَقْدِيرَاتٌ خَاطِئَةٌ أَفْشَلَتْ مَسَارَهَا (5.00)
الحكومة تُعوض ضحايا الحمى القلاعية بـ3 ملايين ابتداءً من فبراير (5.00)
- قضية "الأستاذ المعجزة" تعيد جدل الدروس الخصوصية إلى الواجهة - (79)
- شبح الإضراب العام يخيم على المغرب أمام رفض الحكومة زيادة الأجور - (76)
- دعم المغرب للمعارضة الفنزويلية .. تصفية حسابات أم تبعية دولية؟ - (69)
- الفهري يكتب: هل من حل ثالث لإشكال لغات التعليم في المغرب؟ - (69)
- الإدريسي: مدونة الأسرة كشفت المستور .. وأزمة القيم وراء الطلاق - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العسري يتفحص نماذج "اللسان القصري الدارج"
صدر للكاتب عبد المالك العسري كتاب بعنوان "نماذج وصور من اللسان القصري الدارج"، عن مطبعة إفزارن بمدينة طنجنة.
ووفق صاحب الكتاب، وهو أحد المهتمين بالتاريخ والتراث المحلي لمدينة القصر الكبير، فإن المؤلَّف "يهدف إلى التعريف بخصائص اللسان القصري الدارج، من خلال بعض النماذج والصور، في مختلف بنياته اللغوية، الصوتية، والتركيبية النحوية والدلالية، وبالتالي الكشف عن علاقته باللغة العربية الفصحى".
الكتاب يقع في 110 صفحات، وتم تقسيمه إلى مقدمة، وفرش نظري، إضافة إلى معجم ضم 500 كلمة من المصطلحات المحلية المتداولة في المدينة.