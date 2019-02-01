المعهد الفرنسي يستعرض أنشطته في معرض الكتاب

هسبريس - وائل بورشاشن

أعلن المعهد الفرنسي بالعاصمة الرباط، لائحة الكتب المشاركة في الدورة الخامسة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء في شهر فبراير.

ويقصد المعهد الفرنسي في هذه الدورة "محو الحدود، عبر الكتب، بين شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء"، حسب تقديم أمينة ميديب، المكلّفة بقطاع الكتاب ومكتبة الوسائط بالمديرية العامة للمعهد الفرنسي بالمغرب، كما سيشهد "تكريما وتذكيرا بفرانز فانون، كاتب "المعذّبون في الأرض"".

وسيعرف رواق المعهد الفرنسي بالمغرب بالمعرض الدولي للنشر والكتاب 2019 بالدار البيضاء، حسب كلمة المكلّفة بقطاع الكتاب بمقرّ المعهد بالرباط، "تقديم وتوقيع منشورات كُتّاب إفريقيين وفرنسيين، وتنظيم أنشطة حول المتخيَّل والفن الإفريقيين، إضافة إلى القيام بأنشطة وتقديم كتب خاصة بالأطفال".

ويستحضر المعهد الفرنسي، حسب منشور عمّمه في لقاء قدّم فيه جديد معروضات رواقه في هذه الدورة، "التأثير الكبير" لكاتْب ياسين، الروائي الجزائري، وفرانز فانون، المناضل وعالم النفس الإفريقي، من أجل نسج الخيوط غير المرئية بين الإفريقيات، مستشهدا بقولة لكاتْب ياسين يذكر فيها أن "على الشمال إفريقيين تجاوز "ما هو عربي-إسلامي L'arabo-islamisme" الذي يُخفي عنهم إفريقيا".

ويقتبس رواق المعهد الفرنسي بالمغرب هذه الدورة من التظاهرة الثقافية الدولية عنوان مؤلَّف سليمان بشير دْيانْي، الفيلسوف السينغالي المتخصّص في تاريخ الفلسفة الإسلامية، "بحثا عن إفريقيا(ت) (En quête d'Afrique(s"، "في امتحان محدَّث للعلاقات الجديدة والقديمة التي تربط إفريقيا على جانبي الصحراء كِلَيهِما"، حسب منشور.

ويشكّل المعرض الدولي للنشر والكتاب، حسب المنشور نفسه، "فرصة لجمع كُتّاب الفكر النقدي الإفريقي الجديد الذي برز في السنوات القليلة الماضية بالقارة الإفريقية ودول شتَاتِها". وستعرف التظاهرة عرض منشورات كتّاب وباحثين مثل آشيل مبيمبي، وفيلوين سار، وسليمان بشير دْيانْي، الذين "يعيدون النّظر في التمثّلات المرتبطة بالقارة الإفريقية، وينخرطون في العمل على نزع الحواجز من الحدود الداخلية، واستنطاق العلوم الاجتماعية المطبّقة على إفريقيا، والعمل على نشر فكر إفريقي حول إفريقيا".

ويذكر منشور المعهد الفرنسي بالمغرب أن الدورة الـ25 للمعرض الدولي للنشر والكتاب 2019 بالدار البيضاء "ستكون مناسبة من أجل رفض فكرة عولمة إيجابية"، وطرح تساؤلات حول "كيفية إعادة كتابة تاريخ القارة الإفريقية بما في ذلك المغارب؛ وهو ما يثيره أيضا المؤرّخان المدعوّان بنجامين ستورا وبرنارد هيرتش، اللذان يدرِكان -وجود- "تاريخ مشترك".

مسارات وأدوات التجارة عبر الصحراء، وتعدّد اللغات، وامتزاج الكتابة، وقِدَم الإسلام الأخويّ عبر القارة، ومقاومات الاستعمار، والدور المتناقض للعولمة، كل هذا يدفع، حسب الورقة نفسها، إلى "العمل المشترك وإعادة البحث عن المكان المركزي لإفريقيا في العالم والحداثة".

كما سيعرف رواق المعهد الفرنسي بالمغرب، خلال الدورة الـ25 للمعرض الدولي للنشر والكتاب التي ستمتدّ من 8 إلى 17 من شهر فبراير، احتضان معرض للفنّ الإفريقي المعاصر، من تصميم سيمون نجامي.