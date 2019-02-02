كتّاب المغرب يوضح الحالة الصحية لمحمد جبران

هسبريس من الرباط

أفاد اتحاد كتاب المغرب بأن أخت الكاتب محمد جبران "نفت أن يكون قد رُمي به خارج المستشفى؛ بل إن ما حدث هو أن الأطباء قد طلبوا منها إعادته إلى بيته، لكون حالته الصحية أصبح ميئوسا منها، عدا أنها لم تنفِ اتصال الاتحاد بها في شأن ما سبق، كما يتم الترويج لذلك للأسف الشديد".

وأوضح الاتحاد، في توضيح صادر عنه، أنه يتابع الحالة الصحية للكاتب محمد جبران منذ سقوطه طريح الفراش، "سواء عبر اتصاله المباشر به أو بالسيدة أخته التي ترعاه"، موردا أنه استشار الكاتب محمد جبران، من قبل، في شأن طلب الرعاية الملكية لعلاجه، "في حين كان رد المعني بالأمر أن حالته الصحية، لحظتها، لا تستدعي ذلك، وأنه يحتاج فقط لبعض المساعدة لمباشرة أحوال العيش".

وزادت الوثيقة ذاتها أن اتحاد كتاب المغرب "بادر إلى الاتصال بوزارة الثقافة في أكثر من مرة، في شأن طلب تكفلها بنقل الكاتب محمد جبران إلى أحد المستشفيات للعلاج، مقترحا عليها نقله إلى "المستشفى العسكري بالرباط""، كما أنه اقترح من جديد، على أخت الكاتب، أسوة بحالات سابقة، "أن يتولى رفع ملتمس إلى جلالة الملك، في شأن أن يشمل جلالته كاتبنا برعايته الملكية؛ وهو ما وافقت عليه شقيقة كاتبنا، بعد أن أصبح متعذرا على كاتبنا أن يقوم بأي تواصل أو اتخاذ أي قرار".

وختم اتحاد كتاب المغرب توضيحه بأنه يرجو من ذوي الأريحية من بعض الغيورين مشكورين، أشخاصا أو منابر إعلامية، " في تحريك ملف الوضعية الصحية لكتابنا، عبر تنبيه الجهات المعنية إلى أوضاعهم الاعتبارية والصحية، بدل الانخراط في عملية الترويج للافتراءات في حق حالة مستعصية، تستوجب منا أن توليها ما تستحق من عناية ورعاية بدل شيء آخر".