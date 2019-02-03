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الرئيسية | فن وثقافة | عبد الحسين شعبان يبحث دلالات "سلام عادل"

عبد الحسين شعبان يبحث دلالات "سلام عادل"

عبد الحسين شعبان يبحث دلالات "سلام عادل"
هسبريس من الرباط
الأحد 03 فبراير 2019 - 07:17

عن دار ميزوباتاميا ببغداد، صدر للأكاديمي والمفكر العراقي عبد الحسين شعبان كتاب جديد بعنوان "سلام عادل - الدال والمدلول وما يمكث وما يزول".

الكتاب يتضمّن قراءات نقدية وتدقيقات فكرية لتاريخ الحركة الشيوعية العراقية، من خلال مسيرة سلام عادل، كما جاء في كلمة الناشر؛ واحتوى أيضاً على حزمة من الاستنتاجات الجديدة، من خلال رؤية جديدة وشاملة لهويّة الحركة الشيوعية، خصوصاً حين يدعمها الكاتب بوثيقتين كادتا تحذفان من الثقافة الشيوعية الرسمية طيلة عقود من الزمان، وهما جزء حيوي وأساسي من تراث سلام عادل وديناميته الفائقة.

ينقسم الكتاب إلى 7 أقسام ومدخل شخصي، إضافة إلى قسم ثامن، تضمن الوثائق؛ كما احتوى على قسم خاص تضمن سردية حول اعتقال سلام عادل ومن أجهز عليه، راداً على التشويهات المقصودة. أما الخاتمة فشملت بضع إضاءات لاستنتاجات جديدة جواباً على تساؤل: لماذا لم يأخذ سلام حقه؟.

الكتاب، وفق الناشر دائما، "يعتبر إضافة حقيقية للمكتبة الماركسية واليسارية عموماً، بما عرف به شعبان من رصانة وموضوعية وأسلوب رشيق ولغة أنيقة، وهو يتألف من 324 صفحة من القطع المتوسط، وسيكون متوفراً في معرض بغداد للكتاب".

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