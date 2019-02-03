24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:52
|08:20
|13:46
|16:38
|19:03
|20:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ألمانيا تخصص 6 مليارات يورو لتأمين الشيخوخة
- النقد الأجنبي يتراجع إلى 79 مليار دولار بالجزائر
- ميركل تدعو الألمان إلى المساهمة في أمن الإنترنت
- بنكيران يشكك في وفاة باها ويصف منتقدي "المعاش" بالكذابين
- "سوروبان" .. تقنية حديثة في تدريس الرياضيات تنمّي ذكاء التلاميذ
لجنة حوادث السير تطلق ميثاق السلوك وتجهز الطرق برادارات ذكية (5.00)
"نفقات شخصية" تضع برلمانيا مغربي الأصل أمام القضاء الفرنسي (5.00)
- العثماني: حصيلة الحكومة إيجابية .. والمساواة في الإرث قرار ملكي - (161)
- بنكيران يشكك في وفاة باها ويصف منتقدي "المعاش" بالكذابين - (144)
- بنكيران: الملك سيعفو عن الزفزافي .. والله وحده يجازيني على خدماتي - (125)
- وزير الصحة: انتشار "إنفلونزا الخنازير" محدود .. 9 حالات وفاة - (101)
- عدم "اقتسام الثروة" بين الزوجين يجلب الخيبة إلى مطلّقات مغربيات - (73)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سعادة يوقع منتخبات شعرية في حفل جائزة الأركانة
مُواكبة للاحتفاء بفوْز الشّاعر اللبناني وديع سعادة بجائزة الأركانة العالمية للشعر في دورتها الثالثة عشرة، أصْدر بيت الشعر بالمغرب، بدعم من وزارة الثقافة والاتصال، "مختاراتٍ من شعره الذي شكّل علامة فارقة في الشّعرية العربية الحديثة والمعاصرة".
هذه المختارات أعدّها وقدّم لها الشاعر نجيب خداري تحت عنوان "الذي عبر اسمه"، وجاءت في 198 صفحة من القطع المتوسط.
وسيوقّع الشّاعر وديع سعادة هذه المنتخبات الشعرية خلال حفل تسلمه جائزة الأركانة العالمية للشعر، الذي ستحتضنه المكتبة الوطنية يوم الأربعاء المقبل. كما سيوقّعها خلال الأمسية الشعرية، التي ستنعقد ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، يوم السبت القادم، بفضاء المتوسط.