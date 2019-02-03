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الرئيسية | فن وثقافة | سعادة يوقع منتخبات شعرية في حفل جائزة الأركانة

سعادة يوقع منتخبات شعرية في حفل جائزة الأركانة

سعادة يوقع منتخبات شعرية في حفل جائزة الأركانة
هسبريس من الرباط
الأحد 03 فبراير 2019 - 10:35

مُواكبة للاحتفاء بفوْز الشّاعر اللبناني وديع سعادة بجائزة الأركانة العالمية للشعر في دورتها الثالثة عشرة، أصْدر بيت الشعر بالمغرب، بدعم من وزارة الثقافة والاتصال، "مختاراتٍ من شعره الذي شكّل علامة فارقة في الشّعرية العربية الحديثة والمعاصرة".

هذه المختارات أعدّها وقدّم لها الشاعر نجيب خداري تحت عنوان "الذي عبر اسمه"، وجاءت في 198 صفحة من القطع المتوسط.

وسيوقّع الشّاعر وديع سعادة هذه المنتخبات الشعرية خلال حفل تسلمه جائزة الأركانة العالمية للشعر، الذي ستحتضنه المكتبة الوطنية يوم الأربعاء المقبل. كما سيوقّعها خلال الأمسية الشعرية، التي ستنعقد ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، يوم السبت القادم، بفضاء المتوسط.

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