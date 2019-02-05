الساهر يغازل النساء بأشعار الشيخ محمد بن راشد

هسبريس من الرباط

مرة أخرى، ينجح كاظم الساهر، قيصر الأغنية العربية، في التسلل إلى قلوب النساء، بطرح أغنية جديدة قبل أيام قليلة من الاحتفاء بعيد الحب، تحمل عنوان "حدثيني".

الأغنية الجديدة للساهر، التي طرحها على طريقة الفيديو كليب، تحمل هذه المرة توقيع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، في الكلمات، والتي نشرها على صفحته في موقع "تويتر"، وعلق عليها: "إهداء إلى كل امرأة جعلت لحياتنا حياة.. ولكلماتنا معنى.. ولإنجازاتنا جمالا".

وتفاعل عدد من عشاق الفنان العراقي مع الأغنية التي يعود فيها الساهر إلى الغناء باللغة العربية، بعد إطلاقه عدة أغان باللهجة العراقية سابقا، مشيدين بكلمات القصيدة؛ في حين اعتبر آخرون أن "غناءه لأشعار الشيخ بن راشد نقطة مضيئة في مشواره الفني".

وتغنى كاظم الساهر بقصيدة "حدثيني"، التي أشرف على تلحينها بنفسه، للمرة الأولى، خلال حفله الغنائي في دار أوبرا دبي، وصوّرها بطريقة الفيديو كليب، على أن تطرح الأغنية ضمن ألبومه الغنائي المنتظر في الصيف المقبل.

الأغنية، التي صاغ موسيقاها المؤلف الموسيقي ميشال فاضل بفكرة مُتجدِّدة، حقّقت انتشاراً واسعاً فور طرحها رسمياً عبر المتاجر الرقمية الكبرى وصفحات كاظم الساهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحظى الساهر بشهرة عربية وعالمية جعلته واحدا من أهم المطربين بالوطن العربي، خصوصا عند النساء، حيث وضع القيصر في مكانة خاصة في قلوبهن، بفضل أغانيه التي قدمها مغازلا فيها المرأة ونال لقب "معشوق النساء".

وعلق على وصفه بـ"فارس أحلام النساء" في آخر مقابلاته: "نعم أعلم"، معترفا بأن هذا الغزل يساعده على تقديم أعمال عاطفية يصدّقها المستمع وتحرّك مشاعره.

واختار الفنان العراقي، منذ بداية مسيرته الفنية، ما وصفه بـ"الطريق الأصعب"، والارتقاء في مستوى شعره وموسيقاه بمشاعر المستمع العربي وهواجسه، وقال في هذا الصدد: "أنا عنيد بالفن... وأحتاج فنا يصحّي عواطفي ويؤثر في". ويتابع: "إنسانيًا، أنا إنسان بسيط جدًا؛ ولكنني فنان صعب، ولا أساوم على فني".