"المساحة" تحرم مجلات ثقافية من معرض البيضاء

هسبريس – نور الدين إكجان

تفاجأ العديد من مدراء نشر المجلات الثقافية المغربية بحرمانهم من حق العرض في نسخة هذه السنة من المعرض الدولي للكتاب والنشر بالدار البيضاء، حيث وجهت إدارة "المحفل الثقافي" رسالة "تعذر العرض بسبب ضيق المساحة" إلى مدراء "أدليس" و"الملتقى" و"أمل" و"نوافذ" و"علامات"، وغيرها من المجلات التي كانت تستفيد من رواق مجاني يخصص لها منذ 25 سنة.

ويقول بعض مدراء هذه المجلات إن "الحرمان بسبب ضيق المساحة أمر غير منطقي؛ فالعديد من دور النشر والعارضين على مدار السنوات الماضية تحجز لهم أماكن لكنهم لا يأتون إليها"، مضيفين أن "القرار يأتي بسبب النقاش الذي تحتضنه أروقة المجلات وبعض الكتب التي تعرض ولها علاقة بحراك الريف والوضع السياسي والديني والثقافي بالمغرب، فيما يتم الترحيب بجمعيات ليست لها أية منشورات".

وتابع المدراء، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحرمان لو كان ينطلق من مبررات عادية، لتم إخبارنا منذ مدة طويلة، وليس في آخر لحظة كي لا يتم استدراك الأمر عبر اللجوء إلى الطريقة العادية وكراء مكان من أجل عرض المجلات التي هي في الأساس خدمة عمومية يجب صيانتها وليس عزلها".

وفي السياق ذاته، سجل عبد الصمد بلكبير، مدير نشر مجلة "الملتقى"، أنه "منذ بداية المعرض وقع تقليد تحول إلى قانون يمنح للمجلات الثقافية المغربية مكانا من أجل عرض منتوجاتها، لكن هذا العام تم الحرمان من الأمر دون مقدمات أو تمهيد"، مشيرا إلى أن مسألة التدبير التجاري عادية، وكان بإمكانهم القيام بها لو أخبروا في وقت مناسب.

وأضاف بلكبير، في تصريح لهسبريس، أن "الإخبار بالحرمان تم هاتفيا"، لافتا إلى أن "المجلات تصدر بدعم وزاري ومن غير المعقول حرمانها من اللقاء بقرائها من مختلف المدن المغربية، حيث يشكل المعرض فرصة للتواصل مع الأوفياء من أقاصي وهوامش البلاد"، معتبرا أن "الإدارة كان بإمكانها تدبير الأمر رفقة العديد من الجمعيات الأخرى، عبر منحها أماكن مشتركة، لكنها اختارت الحرمان".

في المقابل، يرى حسن الوزاني، مدير المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء، أن "الأمر لا يتعلق بتاتا بالمنع، فكيف سيتم منع ما تدعمه وزارة الثقافة؟"، مشيرا إلى أن هذه السنة عرفت مستجدات حتمت الأولوية على مستوى تدبير المساحة، خصوصا في علاقة الإدارة بـ30 معرضا دوليا يعتمد فيه معرض البيضاء على تقنية "التبادل" على مستوى العرض.

وأضاف الوزاني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "إدارة المعرض غير ملزمة بمنح المساحة للمجلات"، مشددا على أن السنة المقبلة ستعرف تنظيما أمتن عبر وضع طلبات استغلال المساحة، وزاد أن "المسألة تقنية، ولا دفاتر تحملات تفرض منح المساحة مجانا للبعض دون الآخر".