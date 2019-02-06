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الرئيسية | فن وثقافة | الكاتب المغربي المعزوز في اللائحة القصيرة لـ"بوكر"

الكاتب المغربي المعزوز في اللائحة القصيرة لـ"بوكر"

الكاتب المغربي المعزوز في اللائحة القصيرة لـ"بوكر"
هسبريس - وائل بورشاشن
الأربعاء 06 فبراير 2019 - 07:10

وصلت رواية الأكاديمي المغربي محمد المعزوز المعنونة بـ"بأيّ ذنب رحلت؟" إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر" برسم سنة 2019، حسب ما أعلنته الجائزة في بلاغ دورتها الثانية عشرة من القدس.

وتضمّنت القائمة 6 عناوين روائية عربية، هي: "بريد الليل" لهدى بركات، الكاتبة اللبنانية، و"شمس بيضاء باردة"، لكفى الزعبي، الكاتبة الأردنية، و"صيف مع العدو" لشهلا العجيلي، الكاتبة السورية، و"الوصايا" لعادل عصمت، وهو كاتب مصري، و"النبيذة" لإنعام كجه جي، وهي كاتبة وصحافية عراقية؛ فضلا عن رواية المعزوز "بأيّ ذنب رحلت؟".

ووصلت لأول مرة في تاريخ جائزة بوكر أربع كاتبات إلى قائمتها القصيرة، التي أُعلنت من مدينة القدس "في إطار النهج السنوي الذي اعتمدته الجائزة باختيار مركز يعبّر عن المشهد الثقافي العربي كل عام لتعلن منه قائمتها القصيرة"، حسب البلاغ.

وقال شرف الدين ماجدولين، حسب المصدر نفسه، وهو ناقد مغربي، ورئيس لجنة التحكيم: "الروايات الست المختارة مختلفة بشكل كبير في موضوعاتها وأساليبها واختياراتها الجمالية؛ فهي تجمع ما بين الرواية العائلية، ورواية الذاكرة، وخيبة الأمل والمنفى والهجرة، كما تعكس فضاءات محلية متنوعة بالنظر إلى واقع متباين ورؤى عميقة وناضجة ومؤثرة تنتمي إلى بلدان عربية شتى".

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