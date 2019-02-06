"سرفانتس" يقرب الفن التشكيلي الإسباني من المغاربة

هسبريس - نورالدين إكجان (صور: ياسين بنميني)

عشاق الفن التشكيلي بالعاصمة الرباط كانوا، مساء الثلاثاء، على موعد مع معرض تشكيلي بلمسة إسبانية، بعد أن منح المعهد الثقافي الإسباني "سرفانتيس" مساحة للفنان لويس ستيبان بولو لعرض لوحاته، وتقريبها من الجمهور المغربي، من خلال أعمال تناولت مواضيع الإنسان والهوية، واتخذت "المهر" عنوانا للقاء.

الفنان والمهندس الإسباني، الذي عشق المغرب وقطن به سنوات عدة، حاول فيما يقارب 30 لوحة تجسيد الإنسان وحياته وممارساته اليومية، كما لفت الأنظار إلى العلاقات المتينة التي تجمع الشعبين المغربي والإسباني، على مر العصور، خصوصا على المستوى الإنساني.

خافيير كالفان، مدير المركز الثقافي الإسباني "سرفانتيس"، قال إن "لقاء اليوم هو عرض للفن التشكيلي الإسباني، الذي يظهر حجم العلاقات العميقة بين الإسبان والمغرب"، مشيرا إلى أن "الفنان لويس ستيبان بولو عاش بالمغرب سنوات عدة، ووجد ذاته هنا بالمغرب أكثر من أي مكان آخر".

وأضاف كالفان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اللوحات تبرز مدى الانسجام بين الإسبان والمغاربة، مشيرا إلى أن هناك إحساسا لدى الشعبين بالانتماء إلى المنطقة نفسها. وزاد قائلا: رغم الخصوصيات الثقافية، فإن الجوار الذي يجمع البلدين ساهم في التقارب".

وأوضح أن "لويس ستيبان بولو يجيد إبراز العلاقة بين المغرب وإسبانيا، مشيرا إلى أن اللوحات توضح التطور الذي طبع أعمال الفنانين الإسبان في علاقتهم بالمملكة المغربية".

وفي السياق ذاته، قال لويس ستيبان بولو إن "المعرض يتناول مواضيع عديدة من قبيل الهوية والإنسان"، مشيرا إلى أنه قطن بالمغرب سنوات عديدة، وأن له زوجة مغربية. وزاد قائلا: "اللوحات هي تمثيل لمساري وللحياة بشكل عام، وللقيم والفن والإنسان".

وأضاف التشكيلي الإسباني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اللوحات ناقشت كذلك مواضيع الهوية والحب"، موضحا أن له علاقات عميقة مع المغرب.

وشكر لويس ستيبان بولو المعهد الثقافي الإسباني على إتاحة الفرصة له للعرض بالعاصمة الرباط.