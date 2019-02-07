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الرئيسية | فن وثقافة | سمحاوي يمد جسور القارة السمراء في ألبوم جديد

سمحاوي يمد جسور القارة السمراء في ألبوم جديد

سمحاوي يمد جسور القارة السمراء في ألبوم جديد
هسبريس من الرباط
الخميس 07 فبراير 2019 - 06:17

يسافر الموسيقي المغربي عزيز سمحاوي من جديد بجمهوره في عبق ونغم إفريقي شاعري، للدعوة إلى تحرر الجسد من خلال ألبومه الجديد "بويتيك ترانس".

الألبوم الثالث لسمحاوي، والذي وصفه بـ"قصة موسيقية عالمية جديدة"، قال عنه: "إنه يجمع بين الحقيقة ومثالية الحياة، لرسم جسر إفريقي قاري في اتجاه الغرب، ويختزل مزاجية ومشاعر القارة الإفريقية اليوم".

واعتبر الفنان المغربي، الذي اشتغل منذ سنوات على التجديد في موسيقى كناوة ومزجها بالجاز والروك والشعبي، أن ألبومه "بويتيك ترانس" بمثابة تكريم للأدب الشفهي الإفريقي، وقصص في ذاكرة التقاليد القديمة الشفهية والحكواتية .

وعن دعوته إلى تحرر الجسد من خلال الموسيقى، يوضح: "الطقوس الكناوية أو الجاز أو غيرها من الأنماط الموسيقية عبر العالم هي دعوة إلى تحرر الجسد من كل القيود، والانسياق وراء الموسيقى في حالة لاوعي"، ويضيف: "هذه الغيبوبة تجعلنا نغادر الجسد، وتجعل الذات المريضة تسافر لمعانقة فضاءات أخرى بحثا عن السعادة، من خلال تواصل روحاني".

يشار إلى أن عزيز سحماوي جدد موسيقى كناوة مع الحفاظ على عمقها وأصالتها، ووصل بها إلى العالمية من خلال مزج رائع ومدروس مع الجاز والروك والشعبي، بنصوص عصرية مكتوبة بالعربية، تغني للحياة والحب والألم.

وأسس المغني المغربي، بعدما حط الرحال بالعاصمة الفرنسية باريس "الأوركسترا الوطنية لباربيس"، والتي تعد إحدى المجموعات اللامعة خلال سنوات التسعينيات؛ وبعد ذلك انضم عزيز سحماوي إلى أكبر رواد المزج العالمي، ويتعلق الأمر بعازف آلة "البيانو" العالمي "جو زاوينو"، فالتقى بالعديد من العازفين وقاد واحدة من أفضل فرق جيله، ويتعلق الأمر بـ"جامعة كناوة"، ليحمل معه جزءا كاملا من تاريخ منطقة "البحر الأبيض المتوسط" إلى أوروبا.

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