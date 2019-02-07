"لطيفة التونسية" تواجه أزمة بسبب برنامج تلفزي

هسبريس من القاهرة

قبل أيام قليلة من بث برنامجها الجديد "حكايات لطيفة"، تواجه الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي أزمة كبيرة إثر إعلان قناة "إم بي سي مصر" إعادة عرض برنامجها السابق "يلا نغني" الذي صورته قبل ثماني سنوات.

وحسب معلومات توصلت بها هسبريس فإن الفنانة لطيفة التونسية أجرت عدة اتصالات مع مسؤولين بقناة "إم بي سي" لوقف عرض البرنامج أو تأجيل عرضه لوقت آخر، موضحة انعكاس عرض برنامجها السابق الذي لاقى نجاحا كبيرا وقتها على برنامجها الجديد "حكايات لطيفة"؛ إلا أنها لم تتلق ردا حاسما.

واعتبرت المصادر ذاتها أن "إعادة عرض البرنامج القديم من شأنه أن يؤثر سلبا على نجاح برنامج الفنانة التونسية الجديد، الذي سيعرض على شاشة قناتي ابو ظبي وDmc نهاية الأسبوع الجاري، علما أن البرنامجين معا يستضيفان نجوم الغناء والتمثيل في الوطن العربي".

وتفتتح لطيفة برنامجها الجديد "حكايات لطيفة"، الذي صورته بالعاصمة المصرية القاهرة، باستضافة الفنان اللبناني وائل جسار، الذي سيتحدث عن مشواره الفني وبعض المواقف التي أثرت وساهمت في نجاحه الفني، بالإضافة إلى فنانين آخرين، من بينهم هاني شاكر ومدحت صالح ووليد توفيق، وإيهاب توفيق، في حلقات مقبلة.

وكشفت لطيفة التونسية أنها قررت قبل تصوير "حكايات لطيفة" الحصول على دورات تدريبية في التقديم الإذاعي، وتعاملت مع البرنامج على طبيعتها، من خلال جلسات حوارية مع أصدقائها الفنانين، ومشاركتهم الغناء.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج "حكايات لطيفة" يعد الثاني من نوعه منذ احتراف لطيفة التونسية مجال التقديم التلفزيوني، بعد النجاح الذي حققه برنامجها الأول "يلا نغني"، عبر شاشة "إم بي سي".