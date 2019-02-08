الخضير يتخوف من الرحيل في ديوان "ميلودراما"

رشيد بيجيكن من أكادير

صدر للشاعر هشام الخضير، ابن أكادير، ديوان شعري يحمل عنوان "ميلودراما"، عن دار التوحيدي للنشر بالرباط، وهو ديوان في مائة صفحة، ضمت سبعا وعشرين قصيدة، تناولت تيمات الشعر القديم والقوالب الشعرية الكلاسيكية، مرورا بالقصيدة الحديثة والوجودية، ونهاية بالمدح النبوي والشعر الغنائي.

وافتتح الشاعر ديوانه "ميلودراما" بأقدم قصيدة كتبها، بعنوان "شدو البلابل"، حيث حاول أن يميط اللثام عن تيمة "الوداع"، التي طالما توقف لديها الشعراء؛ لكن هشام الخضير يعالج هذا الموضوع الشعري بشكل جديد، إذ تضم القصيدة تخوفا من الرحيل وأملا في العودة السريعة وتجاذبا غريبا بين حقل اليأس من عودة الأحبة الذين رحلوا، وحقل الرضا بالقدر والاحتماء بقوة الشخصية والأمل في حياة متجددة تشبه "العود الأبدي"، كل ذلك بلغة نيتشه.

وقال الشاعر هشام الخضير إن أسلوب الكتابة الشعرية في ديوانه كان "متنوعا بتنوع الأغراض والقصائد، حيث نجد نفسا شعريا حداثيا حين نقرأ قصيدة "تنوير"، ونفسا وجوديا عميقا حين نقرأ القصيدتين الرثائيتين "رثاء"، و"قصيدة رمادية"، دون إغفال الغرض الأقدم في الشعر العربي، إذ كتب في الغزل "عطشى" و"ينام الليل" و"اشتقت".

ويغلق الشاعر دفتي ديوانه الشعري على آخر ما كتبه، وهي قصيدة غنائية تعامل فيها مع المطربة المغربية سامية أحمد، تحولت إلى "فيديو كليب" حمل عنوان "ضمني"، وهي عمل مترجم عن رائعة سيزاريا ايفورا Besame Mucho. وتحتوي الطبعة الأولى لديوان ميلودراما على قرص سمعي يضم ثلاث قصائد بصوت الشاعر وأغنيتين من الديوان.

هشام الخضير صوت شعري شاب، جمع ما بين الشعر الكلاسيكي الذي درسه في مشواره الأكاديمي، والشعر الحديث، الذي تأثر فيه بالأصوات الشعرية العربية الكبرى، كنزار قباني ومحمود درويش، واستماله الشعر السياسي مع أحمد مطر، كما استأثر الشعر الصوفي بمكانة كبيرة لديه.

الخضير قال إنه لازال يبحث بشكل مستمر عن طرق جديدة للكتابة، وهو الذي يؤكد أن "إعادة كتابة الشعر على منوال الكبار مأزق للشعر، فلن يكون لما يكتبه المحدثون نصيب من التقبل والنجاح إذا استمر في التقليد المجحف للقصيدة القديمة، بل كل عناصر النجاح موجودة في النفس الشعري الجديد، المرتبط أساسا بأصوات الشعر الجديدة".

وبعد أن حضر ديوان "ميلودراما" في معارض الكتاب بالكويت والإمارات وقطر والقاهرة، سيوقع هشام الخضير هذا المنتوج الشعري يوم السبت 9 فبراير المقبل، على هامش فعاليات المعرض الدولي للكتاب بمدينة الدار البيضاء، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.